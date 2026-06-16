أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين، وبعد إعلان ترامب انتهاء الحرب، "انتهك وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 84 مرة".
وأضاف المقر في البيان أنه في حال لم يوقف الجيش الإسرائيلي هجماته على جنوب لبنان، فإنه يجب "انتظار رد قاسٍ من القوات المسلحة الإيرانية".
أفادت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بتنفيذ حكم الإعدام بحق جواد زماني وأبو الفضل ساعدي، وهما من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في مدينة "شاهرود"، فجر الثلاثاء 16 يونيو (حزيران).
ووصفت هذه الوسيلة الإعلامية الحكومية زماني وساعدي بـ "جنود مشاة العدو" و"قادة الانقلاب المسلح في الاحتجاجات الأخيرة" في شاهرود، وكتبت أن المتظاهرين بأفعالهم هذه قد وفّروا "الذريعة والأرضية اللازمة لعدوان العدو وتحركاته العدائية".
ومن جانبه، اتهم محمد صادق أكبري، رئيس السلطة القضائية في محافظة سمنان، في تصريحات له، هذين السجينين السياسيين بـ "المشاركة الفعالة في أعمال الشغب والعنف"، بما في ذلك "تكسير المعدات في عدة فروع بنكية، وإثارة الفوضى والشغب أمام مبنى القائمقامية (المحافظة)، وقلب سيارة شرطة والمشاركة في إشعال النار فيها، ومهاجمة المنازل وتخريب السيارات".
ووفقاً لتقرير "ميزان"، فإن من بين التهم الأخرى الموجهة ضد زماني وساعدي: "تحريض وترغيب الأفراد على الحضور في الاضطرابات، الاجتماع والتواطؤ ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، والمحاربة من خلال إشهار السلاح، والإفساد في الأرض".
ودائماً ما تستخدم السلطات ووسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني، في محاولة منها لتشويه أصوات انتقادات المواطنين، مصطلحات مثل "اضطرابات"، "شغب"، و"انقلاب" على الاحتجاجات المناهضة للنظام، وتنسبها إلى أطراف خارجية، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي هذا السياق، حذرت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في 2 يونيو الجاري، من أن السلطات الإيرانية تحاول نسب أي احتجاجات شعبية إلى دول أجنبية لتبرير سياساتها القمعية وقتل المواطنين.
بث اعترافات قسرية لزماني وساعدي
ونشرت وكالة أنباء السلطة القضائية، في سياق تقريرها، مقطع فيديو مدته 50 ثانية لـ "اعترافات" زماني وساعدي، يظهر فيه وجها السجينين السياسيين بشكل مموّه.
وقال رئيس القضاء في محافظة سمنان إن البت في هذه القضية تم "مع مراعاة الموازين القانونية، وبالدقة والسرعة اللازمتين" في الفرع الأول لمحكمة الثورة في "شاهرود"، وحُكم على المتهمين بالإعدام بالإضافة إلى "مصادرة كافة الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة".
وأضاف أكبري أن أحد فروع المحكمة العليا في البلاد قام بـ "دراسة دقيقة للملف" وأيد حكم محكمة الثورة في شاهرود، وفي النهاية جرى إعدام زماني وساعدي اليوم، بعد إنهاء "كل الإجراءات القانونية".
يأتي هذا في وقت لم ترد فيه أي تفاصيل في تقرير وكالة "ميزان" أو في تصريحات رئيس محاكم سمنان بشأن توقيت النظر القضائي في الملف، أو تاريخ صدور حكم الإعدام، أو تاريخ تأييده من قِبل المحكمة العليا.
وفي السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة حول انتزاع اعترافات قسرية تحت الضغط والتعذيب وظروف الاحتجاز القاسية في سجون النظام الإيراني.
وصعّد النظام الإيراني في الأشهر الماضية من موجة قمع المواطنين؛ حيث أعدم عشرات السجناء السياسيين بتهم، من بينها المشاركة في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، و"التجسس".
وفي وقت سابق، وتحديدًا في 1 يونيو الجاري، أعدمت السلطات الإيرانية، مهرداد محمدي نيا وأشكان مالكي، من معتقلي الاحتجاجات الأخيرة أيضًا، بتهمة "إحراق" مسجد في طهران.
وأكدت منظمة حقوق الإنسان في إيران، يوم الثلاثاء 16 يونيو، مشيرة إلى التفاهم الأخير بين طهران وواشنطن، ضرورة إدراج مسألة الوقف الفوري للإعدامات، وإطلاق سراح السجناء السياسيين في أي اتفاق مع طهران.
قال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بشأن إيران: "نحن مستعدون للمشاركة. وأنا واثق من أن هذا الاتفاق سيتم تنفيذه وأن طهران ستقبل شروطه، لأنه لا خيار آخر أمامها".
وبحسب "رويترز"، أضاف أن "التفوق العسكري الأمريكي لا يترك لإيران أي خيار آخر".
وأكد ميرتس: "قلت لترامب إن هذا مثال يُظهر كيف يمكن للقوة العسكرية أن تقود إلى حل دبلوماسي، ويمكن أن يكون نموذجًا لأوكرانيا".
وعن العقوبات الجديدة على روسيا، قال ميرتس: "رأيت ترامب في أجواء تعاونية، وأنا متفائل إلى حد ما بأن الأوروبيين والأميركيين سيفعلون كل ما بوسعهم لإنهاء هذه الحرب".
أعلن عباس موسوي، نائب مدير المراسم في مكتب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن "باكستان لا تزال الوسيط الرئيسي في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة".
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، أضاف أن "دولاً مثل قطر وتركيا والمملكة العربية السعودية أعلنت أيضًا استعدادها للوساطة".
وقال موسوي إن "الدول التي تعلن استعدادها للوساطة يجب أن تحظى بموافقة طرفي التفاوض".
أفادت وكالة "رويترز" بأن الجيش الأميركي أشرف على عشرات العمليات السرية لنقل النفط، خلال الأسبوعين الماضيين؛ بهدف الحفاظ على تدفق صادرات الطاقة من المنطقة، مستخدمًا أسلوبًا شبيهًا بالذي تستخدمه إيران منذ سنوات للالتفاف على العقوبات.
ونقلت "رويترز" في تقرير، عن 11 شخصًا مطلعين على العملية، أن موقعين محددين لعمليات نقل النفط من سفينة إلى سفينة قد تم تحديدهما، أحدهما قرب ساحل الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، والآخر قرب ميناء صحار في عُمان.
وبحسب التقرير، بدأت هذه العمليات في أوائل مايو (أيار) الماضي، وبناءً على بيانات الملاحة البحرية وصور الأقمار الصناعية التي راجعتها "رويترز"، فقد شاركت ما لا يقل عن 92 سفينة في هذه التحويلات.
وتشير صور الأقمار الصناعية التي حللتها "رويترز" إلى أنه قد شوهد 17 زوجًا من السفن تقوم بعمليات نقل النفط في الموقعين بشكل متزامن.
أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية قيّمت أن إيران باتت قادرة حاليًا على إغلاق مضيق هرمز متى ما أرادت، وهو ما قد يلحق ضررًا بالاقتصاد العالمي.
ووفقًا للتقرير، تشير التقديرات الاستخباراتية الأميركية إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بجزء كبير من صواريخها وطائراتها المسيّرة ومنصات إطلاق الصواريخ والقوارب السريعة، ويمكنها استخدامها لتعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وأضافت "سي إن إن" أن إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية بوتيرة أسرع من توقعات الولايات المتحدة، وقد بدأت بالفعل في إنتاج الطائرات المسيّرة مجددًا.
ونقلت الشبكة عن مصدر مطّلع قوله: لقد سلمنا عمليًا السيطرة على المضيق لإيران، وهو أداة أقوى من أي سلاح نووي.
كما أشار التقرير إلى أن إيران أدركت إمكانية استخدام هذا النفوذ عبر استهداف البنية التحتية للطاقة في الدول الخليجية كورقة ضغط.