قال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بشأن إيران: "نحن مستعدون للمشاركة. وأنا واثق من أن هذا الاتفاق سيتم تنفيذه وأن طهران ستقبل شروطه، لأنه لا خيار آخر أمامها".

وبحسب "رويترز"، أضاف أن "التفوق العسكري الأمريكي لا يترك لإيران أي خيار آخر".

وأكد ميرتس: "قلت لترامب إن هذا مثال يُظهر كيف يمكن للقوة العسكرية أن تقود إلى حل دبلوماسي، ويمكن أن يكون نموذجًا لأوكرانيا".

وعن العقوبات الجديدة على روسيا، قال ميرتس: "رأيت ترامب في أجواء تعاونية، وأنا متفائل إلى حد ما بأن الأوروبيين والأميركيين سيفعلون كل ما بوسعهم لإنهاء هذه الحرب".

