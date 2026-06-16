قال القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية، مجيد ابن الرضا، خلال لقاء مع بعض نواب البرلمان، إن إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة الاستراتيجية لم يتوقف إطلاقًا خلال "حرب الـ 40 يومًا".

وأضاف أنه خلال الحرب تم تطوير وتحديث أسلحة جديدة وحديثة لدى القوات المسلحة، إلى جانب استخدامها ميدانيًا.

وتابع قائلاً إنهم خاضوا هذه الحرب بقوة أكبر مما حدث خلال "حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل والولايات المتحدة وحلفائهما"، على حد وصفه.