ذكر رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، في منشور على منصة "إكس"، إن "الشعب الإيراني" تمكن في "الحرب الثالثة"، كما في الحربين السابقتين من إلحاق الهزيمة بـ"المعتدين وقهرهم".
وأضاف: "لن نتخلى عن الثأر والتضحية بالنفس. وإذا تغلبنا في ميدان القتال على العدو فنحن مدينون لمذهب الحسين. وإذا ظهرنا في الدبلوماسية بعزة ونهج ثوري، فلأننا نتعلم من مدرسة عزّة الحسين".
قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه من المتوقع أن يشارك رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، في مراسم توقيع مذكرة التفاهم.
وأضاف أنه سيتم اعتماد عملية تحقق على مرحلتين، مع توقع أن يبقى مضيق هرمز مفتوحًا على المدى الطويل أمام الملاحة، دون فرض رسوم.
وأشار جيه دي فانس إلى أنه "لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بشأن الاتفاق مع إيران لم تُحسم بعد وتحتاج إلى استكمال".
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، على هامش مؤتمر "الحوكمة التفاعلية"، إن تفاهم إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة تم في إطار التنسيق القائم، ومن المقرر توقيعه يوم الجمعة 19 يونيو (حزيران) الجاري.
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، مشاركة ممثلين عن إيران في مراسم توقيع مذكرة التفاهم في جنيف، يوم الجمعة المقبل، مشيرًا إلى أن هناك برنامج زيارة مطروحًا إلى بعض دول المنطقة والدول المجاورة قبل بدء اجتماع جنيف، وأنه سيتم الإعلان عن التفاصيل فور تأكيدها.
وكان جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال سابقًا إنه يعتزم حضور مراسم التوقيع الرسمية لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف، مع احتمال أن يشارك ترامب نفسه أيضًا شخصيًا في هذه المراسم.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي، الاثنين 15 يونيو (حزيران)، إنه رغم الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، فإن "إيران، انطلاقًا من مصالحها العليا ومحور المقاومة، لم تسمح بتشتيت التركيز الدبلوماسي، وتحولت هذه الهجمات إلى فرصة لمزيد من التماسك وتعزيز هذه الجبهة".
وأكد أن إقرار وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في لبنان يشكّل جزءًا لا يتجزأ من التفاهم الشامل لإنهاء الحرب.
وأضاف بقائي: "إيران، إلى جانب إثبات جديتها، تراقب التطورات المقبلة بدقة، وستستخدم جميع أدواتها الاستراتيجية لضمان تنفيذ الأطراف المقابلة لالتزاماتها".
أفاد مراسل وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية، ظهر الاثنين 15 يونيو (حزيران)، بأن مضيق هرمز لا يزال مغلقًا بشكل كامل، مشيرًا إلى أن "القوات البحرية التابعة للحرس الثوري لم تصدر أي تصاريح لمرور السفن عبر المضيق منذ أكثر من 96 ساعة".
وأشار إلى أن المضيق "سيبقى مغلقًا أمام حركة كافة القطع البحرية في مساري الدخول والخروج حتى إشعار آخر".
وأضاف أن السفن الراسية في مختلف المرافئ والمراسي بمحافظة هرمزغان لا تزال تنتظر "إذن" إيران و"تصريح" القوات البحرية للحرس الثوري لعبور المضيق، مؤكداً أنه تم توجيه "تحذيرات صارمة" لكافة القطع البحرية، بما في ذلك ناقلات النفط، والسفن التجارية، وقوارب الصيد، بعدم الاقتراب من المنطقة الخاضعة للإدارة الإيرانية.
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، بأن العيش في وحدات سكنية ضيقة تتراوح مساحتها بين 20 و30 مترًا مربعًا بات أمرًا حتميًا ولا مفر منه لبعض المواطنين في العاصمة طهران.
وأوضحت الوكالة أن القاطنين في هذه الوحدات التي وصفتها بـ "شبه البيوت"، ذات دورات المياه والمرافق الصحية المشتركة، وضيق مساحة الخصوصية، فضلاً عن إيجاراتها المرتفعة، يعيشون تحت وطأة ضغوط متزامنة ناجمة عن مشاكل اقتصادية واجتماعية ونفسية.
وأضافت "إيرنا" أنه مع الارتفاع المتزايد في أسعار الإيجارات، لجأ بعض سكان طهران إلى استئجار غرف بمساحة 15 مترًا مربعًا بل وأصغر من ذلك؛ حيث يشهد سوق تأجير الغرف التي تتراوح مساحاتها بين 4 و15 مترًا مربعًا توسعًا ملحوظًا، بقيمة مبالغ تأمين تصل إلى نحو 150 مليون تومان، وإيجارات شهرية تتراوح ما بين مليونين و16 مليون تومان.