قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه من المتوقع أن يشارك رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، في مراسم توقيع مذكرة التفاهم.

وأضاف أنه سيتم اعتماد عملية تحقق على مرحلتين، مع توقع أن يبقى مضيق هرمز مفتوحًا على المدى الطويل أمام الملاحة، دون فرض رسوم.

وأشار جيه دي فانس إلى أنه "لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بشأن الاتفاق مع إيران لم تُحسم بعد وتحتاج إلى استكمال".

