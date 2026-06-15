قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن إيران يجب أن تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوكها قبل رفع أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينبغي أن يضع حدًا للبرنامج النووي والصواريخ الباليستية والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وأن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري.

كما أشارت إلى أن هذا الاتفاق من شأنه أن يفتح الطريق أمام مفاوضات أوسع بشأن السلام والأمن في الشرق الأوسط.

