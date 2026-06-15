قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، إنه يدعو إلى العودة إلى استراتيجية الحروب السريعة والحاسمة، وإحياء مقر الإعلام الوطني، وتطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية على جميع المواطنين الإسرائيليين.

وقال: "العدّ التنازلي لتغيير النظام في إيران سيبدأ من لحظة تغيير الحكم في إسرائيل".

وأضاف بينيت: "لو كنت مكان نتنياهو، لأعدنا تفعيل (عقيدة الأخطبوط) ضد إيران؛ بحيث نمنعها من الوصول إلى سلاح نووي، وفي الوقت نفسه نسرّع، عبر أدوات مختلفة، عملية إضعاف النظام".