قال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن يسهم في استقرار الاقتصاد العالمي، مضيفًا أن هذا الاتفاق ينبغي أن يشمل لبنان أيضًا.
وقبل قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا هذا الأسبوع، قال إن نافذة للدبلوماسية قد فُتحت في الحرب الأوكرانية، وإنه يرغب في مناقشة ذلك مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن إيران يجب أن تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوكها قبل رفع أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينبغي أن يضع حدًا للبرنامج النووي والصواريخ الباليستية والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وأن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري.
كما أشارت إلى أن هذا الاتفاق من شأنه أن يفتح الطريق أمام مفاوضات أوسع بشأن السلام والأمن في الشرق الأوسط.
قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، إنه يعتقد أن هناك أطرافًا داخل إسرائيل تدعم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
وأكد فانس أن "إسرائيل ستتمتع حتمًا بمكانة في المفاوضات، وصنع القرار بشأن تشكيل الشرق الأوسط الجديد".
وأضاف أن الاتفاق مع إيران سيتضمن عملية تحقق على مرحلتين.
وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يبقى مضيق هرمز مفتوحًا على المدى الطويل أمام الملاحة دون فرض رسوم".
وأوضح فانس أنه لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بشأن الاتفاق مع إيران لم تُحسم بعد وتحتاج إلى استكمال، مضيفًا أنه من المتوقع حضور محمد باقر قاليباف وعباس عراقجي مراسم توقيع مذكرة التفاهم.
نقلت وكالة "مهر"، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية في إيران، أنه رغم موافقة مجلس تنظيم شؤون العرض على بث مباريات المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 داخل دور السينما، فإن التصريح النهائي لم يصدر بعد من شرطة الأماكن العامة.
ويواجه المنتخب الإيراني منتخب نيوزيلندا، فجر الثلاثاء 16 يونيو (حزيران)، في أولى مبارياته بكأس العالم 2026، لكن حتى قبل ساعات من انطلاق اللقاء لا يزال وضع بيع التذاكر وعرض المباراة في دور السينما غير محسوم.
وبحسب تقرير "مهر"، لم تصدر شرطة الأماكن العامة حتى الآن ترخيص بث المباريات في السينما، إلا أنه في حال حل هذه المسألة وصدر التصريح اللازم من منظمة السينما حتى عصر اليوم، سيتم طرح تذاكر مشاهدة المباريات في دور السينما بسعر 200 ألف تومان.
وأشار التقرير إلى أن توقيت مباريات المنتخب الإيراني في دور المجموعات، والذي يأتي في ساعات متأخرة من الليل أو الفجر، لن يتعارض مع عروض الأفلام، فيما يأمل أصحاب دور السينما أن يسهم عرض مباريات كأس العالم في تعويض جزء من الخسائر الأخيرة التي تكبدها القطاع.
قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه من المتوقع أن يشارك رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، في مراسم توقيع مذكرة التفاهم.
وأضاف أنه سيتم اعتماد عملية تحقق على مرحلتين، مع توقع أن يبقى مضيق هرمز مفتوحًا على المدى الطويل أمام الملاحة، دون فرض رسوم.
وأشار جيه دي فانس إلى أنه "لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بشأن الاتفاق مع إيران لم تُحسم بعد وتحتاج إلى استكمال".
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، على هامش مؤتمر "الحوكمة التفاعلية"، إن تفاهم إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة تم في إطار التنسيق القائم، ومن المقرر توقيعه يوم الجمعة 19 يونيو (حزيران) الجاري.
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، مشاركة ممثلين عن إيران في مراسم توقيع مذكرة التفاهم في جنيف، يوم الجمعة المقبل، مشيرًا إلى أن هناك برنامج زيارة مطروحًا إلى بعض دول المنطقة والدول المجاورة قبل بدء اجتماع جنيف، وأنه سيتم الإعلان عن التفاصيل فور تأكيدها.
وكان جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال سابقًا إنه يعتزم حضور مراسم التوقيع الرسمية لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف، مع احتمال أن يشارك ترامب نفسه أيضًا شخصيًا في هذه المراسم.