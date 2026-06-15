أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الاثنين 15 يونيو (حزيران)، أن الاتفاق مع إيران قد تم توقيعه، وأن نص "مذكرة التفاهم، التي تم التوصل إليها، سيُنشر بعد مراسم التوقيع الرسمية يوم الجمعة المقبل.

وقال: "تم توقيع الاتفاق بالكامل. وكما تعلمون، فإن المضيق الآن مفتوح جزئياً، وسيكون مفتوحاً بالكامل يوم الجمعة".

وكان جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال سابقًا إن هذا الاتفاق تم توقيعه رقمياً يوم أمس الأحد، ولم يتم الإفراج عن أي أموال.

وعند سؤاله عن موعد نشر نص مذكرة التفاهم، قال ترامب: "على الأرجح قريبًا جدًا، بعد يوم الجمعة.. أعتقد في المستقبل القريب جدًا".

كما قال ترامب إن أي تخفيف للعقوبات على إيران يعتمد على سلوكها، مضيفًا: "إذا قاموا بما يجب عليهم فعله، فستبدأ هذه العملية".