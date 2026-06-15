كتب ممثل مدينة مشهد في البرلمان الإيراني، ميثم ظهوريان، عبر منصة "إكس"، أنه أياً كان المحتوى الذي تتضمنه مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، فإن إيران ستخرج حتماً بعد الحرب أكثر قوة واقتداراً مما كانت عليه قبلها، على صعيدَي "القوة الصلبة" و"القوة الناعمة" معاً.

وأضاف ظهوريان في تدوينته: "لقد صمدت إيران في حرب غير متكافئة أمام قوتين نوويتين وسبع قوى إقليمية، وخرجت منها مرفوعة الرأس. والآن، أدرك العالم أجمع، وحتى المعارضون في الداخل، أن هذا النظام مستقر وراسخ؛ وهو الإدراك الذي كان يوجد عكسه تماماً قبل الحرب".