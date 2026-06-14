كتب عضو البرلمان الإيراني، ميثم ظهوريان، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن وصف مسودة التفاهم المحتمل بين إيران والولايات المتحدة الأميركية بعبارات مثل "اتفاق أسوأ من الاتفاق النووي (برجام)"، أو "استسلام إيران"، أو "تحول إيران إلى مستعمرة"، هو وصف غير دقيق ولا يتطابق مع النص الحالي لمذكرة التفاهم.

وفي معرض مقارنته بين هذا التفاهم والاتفاق النووي لعام 2015، أوضح ظهوريان أن "برجام" كان اتفاقاً أحادي الجانب ويلبي الرغبات الأميركية من حيث الجدول الزمني للتنفيذ، وحجم الالتزامات، والآليات الإجرائية، بما في ذلك آلية التحكيم؛ في حين أن التفاهم الحالي لا يحمل مثل هذه الخصائص، بل يقتصر على تحديد الإطار العام للاتفاق المحتمل المقبل.

وأضاف البرلماني الإيراني أن خروج الملف النووي من محور المفاوضات في المرحلة الأولى وإرجاءه إلى المراحل اللاحقة، يعد من بين النقاط التي قُبلت في نهاية المطاف رغم المقاومة الأميركية الأولية، وهو ما ساعد في تقليص الإشكالات والعيوب الواردة في النص.

تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه التقارير المنتشرة حول نص التفاهم المحتمل بين طهران وواشنطن انتقادات واسعة من قِبل عدد من الشخصيات المقربة من النظام؛ إذ صرح نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، محمود نبويان، بأن أميركا ستحقق "انتصاراً كاملاً" عبر هذا الاتفاق، وستعاود مهاجمة إيران بمجرد حل مشكلاتها الخاصة.

وفي الوقت ذاته، يرى مراقبون أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على ضاحية بيروت الجنوبية قد يضع أحد الشروط المعلنة من جانب إيران لأي توافق مع أميركا- وهو وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان- أمام تحدٍّ واختبار جدي.