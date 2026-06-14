إعلام تابع للحرس الثوري: قرار إيران بشأن نص مسودة التفاهم لم يُحسم بعد
نقلت وكالة "فارس" الإخبارية، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني، أن القرار النهائي لطهران بشأن مسودة التفاهم لا يزال قيد الدراسة والمراجعة، ولم يتم بعد إعلان الموقف النهائي بخصوص نص هذا التفاهم.
وبحسب هذا التقرير، فإن عملية دراسة وبحث الأبعاد السياسية والقانونية والفنية للمقترحات المطروحة لا تزال مستمرة؛ حيث أضافت الوسيلة الإعلامية التابعة للحرس الثوري أن مراجعة الأبعاد المختلفة للمقترحات مستمرة على مستويات الخبراء وصنع القرار، وأن الجهات المسؤولة تعكف حالياً على تقييم الجوانب السياسية والقانونية والفنية للموضوع.