وصف موقع "انتخاب" على منصة "إكس"، المعارضين للتوقيع على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة بأنهم "100 شخص فقط، لكنهم يثيرون ضجيجًا كبيرًا".

وكتب الموقع أنه في مدينة مشهد، فإن "الحشود المنظمة" التابعة للتيار المرتبط بـسعيد جليلي وجبهة الصمود وبقايا حكومة إبراهيم رئيسي، والتي تتجمع احتجاجًا على المفاوضات والاتفاق، لا يتجاوز عددها مئة شخص.

وأضاف "انتخاب" أن هذا التيار يستخدم في الوقت نفسه "أسلوبًا مستهلكًا" لإعطاء انطباع بامتلاكه قاعدة جماهيرية واسعة، موضحًا أنه يقوم بتنظيم مجموعات تضم نحو مئة شخص في مدن قم ومشهد وطهران، ويكلفها بالتجمع لمدة ساعة أمام عدد من المؤسسات والمكاتب المختلفة، بما في ذلك مكاتب بعض المراجع الدينية.