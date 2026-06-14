انتقد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، عباس صالحي، التجمعات الاحتجاجية المناهضة للتوقيع المحتمل على مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، وكتب عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" مشيراً إلى أن مجتبى خامنئي طالب في رسالته الموجهة إلى البرلمان بتاريخ 28 مايو بـ"عدم تحويل الخلافات غير المبررة، بل وحتى المبررة منها، إلى نزاع وتفرقة، وأن يكونوا قولاً وعملاً مظهراً لانسجام الشعب ووحدته".

وأضاف الوزير متسائلًا: "هل تتوافق بعض المواقف والتصرفات التي نشهدها خلال هذه الأيام والليالي مع هذا التوجيه؟"، داعيًا إلى عدم تمزيق صفوف الشعب الموحدة، على حد تعبيره.