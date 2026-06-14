صرح النائب عن مدينتي دورود وأزنا في البرلمان الإيراني، روح الله لك علي آبادي، بأن مفاوضي إيران يدركون جيداً أنه "لا وجود لأي سلام في الأفق"، مؤكداً أنه يجب استخدام أداة المفاوضات تماماً كما تُستخدم الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وتابع علي آبادي قائلاً: "أساساً، من المستحيل تماماً أن نتفاوض مع الشيطان الأكبر والدولة التي قتلت مرشدنا وأن نصل معها إلى سلام".

وأشار في حوار تلفزيوني نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا"، إلى أن الشعب الإيراني يشعر بالقلق بالنظر إلى تجارب المفاوضات السابقة، مستدركاً أن الفريق المفاوض لإيران يحمل أيضاً التجربة والمخاوف ذاتها.

وأضاف لك علي آبادي أن اختيار إيران لشخصية مثل محمد باقر قاليباف- بخلفيته العسكرية- لترؤس فريق المفاوضات، يبعث برسالة واضحة إلى الطرف الآخر مفادها أن المفاوضات ليست سوى جزء من المعركة، وأن إيران لا تزال ترى نفسها في ميدان الحرب.