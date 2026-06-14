صرح النائب عن طهران في البرلمان الإيراني، روح الله إيزد خواه، عبر وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية، قائلاً: "نحن لم ننتقم بعد لدماء قاسم سليماني، فما بالك بحرب الـ12 يوماً، وحرب الـ40 يوماً، ودماء مرشدنا؛ إن الانتقام لدماء سليماني كان يجب أن يكون تدمير إسرائيل".
وأضاف إيزد خواه: "في ذلك الوقت، طُرحت في المجلس الأعلى للأمن القومي 13 سيناريو للانتقام لدم سليماني، وكان أضعفها هو الهجوم على قاعدة عين الأسد".
صرح النائب عن مدينتي دورود وأزنا في البرلمان الإيراني، روح الله لك علي آبادي، بأن مفاوضي إيران يدركون جيداً أنه "لا وجود لأي سلام في الأفق"، مؤكداً أنه يجب استخدام أداة المفاوضات تماماً كما تُستخدم الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وتابع علي آبادي قائلاً: "أساساً، من المستحيل تماماً أن نتفاوض مع الشيطان الأكبر والدولة التي قتلت مرشدنا وأن نصل معها إلى سلام".
وأشار في حوار تلفزيوني نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا"، إلى أن الشعب الإيراني يشعر بالقلق بالنظر إلى تجارب المفاوضات السابقة، مستدركاً أن الفريق المفاوض لإيران يحمل أيضاً التجربة والمخاوف ذاتها.
وأضاف لك علي آبادي أن اختيار إيران لشخصية مثل محمد باقر قاليباف- بخلفيته العسكرية- لترؤس فريق المفاوضات، يبعث برسالة واضحة إلى الطرف الآخر مفادها أن المفاوضات ليست سوى جزء من المعركة، وأن إيران لا تزال ترى نفسها في ميدان الحرب.
أفادت شبكة "سي إن إن" بأن وفدًا قطريًا وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران صباح الأحد 14 يونيو، في زيارة نُسّقت مع الولايات المتحدة، بهدف المساعدة في إنجاز التفاهم النهائي بين طهران وواشنطن.
وذكرت الشبكة أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود دبلوماسية لدعم استكمال صيغة الاتفاق أو مذكرة التفاهم المرتقبة.
من جانبها، أكدت وكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، صحة الخبر، مشيرة إلى أن الوفد القطري أجرى محادثات مع مسؤولين في النظام الإيراني ضمن هذا المسار.
وصف موقع "انتخاب" على منصة "إكس"، المعارضين للتوقيع على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة بأنهم "100 شخص فقط، لكنهم يثيرون ضجيجًا كبيرًا".
وكتب الموقع أنه في مدينة مشهد، فإن "الحشود المنظمة" التابعة للتيار المرتبط بـسعيد جليلي وجبهة الصمود وبقايا حكومة إبراهيم رئيسي، والتي تتجمع احتجاجًا على المفاوضات والاتفاق، لا يتجاوز عددها مئة شخص.
وأضاف "انتخاب" أن هذا التيار يستخدم في الوقت نفسه "أسلوبًا مستهلكًا" لإعطاء انطباع بامتلاكه قاعدة جماهيرية واسعة، موضحًا أنه يقوم بتنظيم مجموعات تضم نحو مئة شخص في مدن قم ومشهد وطهران، ويكلفها بالتجمع لمدة ساعة أمام عدد من المؤسسات والمكاتب المختلفة، بما في ذلك مكاتب بعض المراجع الدينية.
قالت سفارة إسرائيل في الولايات المتحدة إن حزب الله ضحّى بمصالح لبنان لخدمة أهداف النظام الإيراني، مؤكدة أن مستقبل لبنان يجب أن يُحدد في بيروت وليس في طهران، وأن اللبنانيين يستحقون الاستقرار والفرص والسيادة الوطنية.
وكتبت السفارة على منصة «إكس» مخاطبة اللبنانيين: «على مدى سنوات طويلة، جرّ حزب الله لبنان إلى صراعات لم تكن تخدم مصالح الشعب اللبناني، فيما عمل في الوقت نفسه على تنفيذ أجندة النظام الإيراني على حساب مصالح لبنان».
وأضافت أن «لبناناً أقوى وأكثر ازدهاراً لن يتحقق إلا عندما يُرسم مستقبله في بيروت لا في طهران».
وأكدت السفارة أن «الشعب اللبناني يستحق مستقبلاً قائماً على الفرص والاستقرار والسيادة الوطنية، لا على طموحات نظام أجنبي».
قالت سفارة إسرائيل في الولايات المتحدة إن حزب الله ضحّى بمصالح لبنان لخدمة أهداف النظام الإيراني، مؤكدة أن مستقبل لبنان يجب أن يُحدد في بيروت وليس في طهران، وأن اللبنانيين يستحقون الاستقرار والفرص والسيادة الوطنية.
وكتبت السفارة على منصة «إكس» مخاطبة اللبنانيين: «على مدى سنوات طويلة، جرّ حزب الله لبنان إلى صراعات لم تكن تخدم مصالح الشعب اللبناني، فيما عمل في الوقت نفسه على تنفيذ أجندة الجمهورية الإسلامية على حساب مصالح لبنان».
وأضافت أن «لبناناً أقوى وأكثر ازدهاراً لن يتحقق إلا عندما يُرسم مستقبله في بيروت لا في طهران».
وأكدت السفارة أن «الشعب اللبناني يستحق مستقبلاً قائماً على الفرص والاستقرار والسيادة الوطنية، لا على طموحات نظام أجنبي».