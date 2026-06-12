نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية أن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية من قِبل الولايات المتحدة يشكل جزءاً من الاتفاق بين واشنطن وطهران.

وقال المسؤول إن طهران ستحظى بتخفيف ملحوظ للعقوبات الأميركية بناءً على مدى التزامها ببنود الاتفاق، مؤكداً أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن التفاصيل المتعلقة بتدمير وإخراج المواد الإيرانية المخصبة.

وأضاف المسؤول الأميركي الرفيع أنه على ثقة بأن إسرائيل ستتماشى في نهاية المطاف مع هذا الاتفاق، قائلاً: "عندما تطَّلع إسرائيل على التفاصيل الكاملة للاتفاق، ستتماشى معه". وأشار إلى أن معارضة الاتفاق محدودة، لكن لا يزال هناك مستوى عالٍ من عدم الثقة بين الأطراف المعنية.