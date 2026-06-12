وزير الخارجية الإيراني ونظيره الفرنسي يبحثان تطورات المنطقة
أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الفرنسي، جان-نويل بارو، بحثا خلاله آخر تطورات الأوضاع في المنطقة ومسار التحركات الدبلوماسية الجارية بوساطة باكستان.
أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الفرنسي، جان-نويل بارو، بحثا خلاله آخر تطورات الأوضاع في المنطقة ومسار التحركات الدبلوماسية الجارية بوساطة باكستان.
أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، بأن الولايات المتحدة وإيران اقتربتا من التوصل إلى اتفاق يُرجح أن يكون في صيغة "مذكرة تفاهم" وليس اتفاقًا نهائيًا.
وبحسب التقرير، تُطرح جنيف في سويسرا كموقع محتمل لتوقيع الاتفاق، وقد تُعقد مراسم التوقيع قريبًا، ابتداءً من يوم الأحد 14 يونيو (حزيران).
وأضافت "بلومبرغ" أن مسؤولاً إيرانيًا رفيع المستوى أبلغ أحد مسؤولي مجموعة السبع، فجر الجمعة 12 يونيو، أن فرص التوصل إلى اتفاق مرتفعة.
ومن المقرر أن تُعقد قمة مجموعة السبع هذا العام خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري في مدينة إيفيان الفرنسية.
ومع ذلك، قال أحد مسؤولي المجموعة لـ "بلومبرغ" إن إيران لم تؤكد بعد استعدادها للمشاركة في مراسم التوقيع.
وأشار مسؤول آخر من مجموعة السبع إلى وجود مؤشرات على اقتراب الطرفين من اتفاق، لكنه ذكّر بأن محاولات دبلوماسية سابقة انتهت دون نتائج.
وفي الوقت نفسه، قال دبلوماسي مطلع على سير المفاوضات إن المفاوضين الإيرانيين وافقوا على الاتفاق، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المرشد مجتبى خامنئي قد صادق عليه.
أفادت وكالة "رويترز" بأنه تم إخلاء صالة الركاب في مطار هامبورغ شمال ألمانيا بعد وقوع حادث أمني، وأُلزم جميع المسافرين بإعادة إجراءات التفتيش الأمني.
وأعلنت إدارة المطار والشرطة أن الرحلات المغادرة توقفت مؤقتًا، بينما تستمر الرحلات القادمة وفق جدولها المعتاد.
وقال متحدث باسم الشرطة الفيدرالية الألمانية إن رجلاً دخل إلى المنطقة الأمنية للمطار دون تصريح بعد ضغطه على زر الطوارئ الذي يفتح مخارج الإخلاء.
انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية، يوم الجمعة 12 يونيو (حزيران)، مع تصاعد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
وتراجع سعر خام برنت، وهو المؤشر العالمي لأسعار النفط الخام، بنحو 5 في المائة ليصل إلى 85.86 دولار للبرميل. كما هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط، المؤشر الرئيسي للنفط الأميركي، بنسبة 5 في المائة ليصل إلى 83.32 دولار للبرميل.
وجاء هذا الانخفاض في ظل تزايد الآمال بإحراز تقدم في المفاوضات الهادفة إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، يوم الجمعة 12 يونيو (حزيران)، بأن إحدى دول المنطقة رفضت السماح لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي أثناء الهجمات التي شنتها على إيران في مطلع الأسبوع الجاري، رغم أنها كانت قد منحت هذا الإذن في جولات سابقة من المواجهة.
وبحسب التقرير، فاجأ هذا القرار المسؤولين الإسرائيليين الذين كانوا يتوقعون استمرار التعاون بين البلدين، كما كان في السابق.
وأضافت "كان" أن إسرائيل تعتقد أن إغلاق المجال الجوي من قِبل هذه الدولة الإقليمية جاء بهدف توجيه رسالة دبلوماسية.
نشرت وكالة "مهر" للأنباء، التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية في إيران، نقلًا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، نصًا من 14 بندًا قالت إنه مسودة مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران.
ويختلف هذا النص في معظم بنوده عن التقارير التي نشرتها وسائل إعلام دولية.
ووفقًا لتقرير "مهر"، تعهدت الولايات المتحدة بسحب قواتها من محيط إيران، وبتمويل مشاريع إعادة إعمار البلاد مع حلفائها بما لا يقل عن 300 مليار دولار.
كما ذكرت الوكالة أن إعادة فتح مضيق هرمز ستتم خلال 30 يومًا وفق "ترتيبات إيرانية". وأضافت أنه خلال فترة المفاوضات النهائية الممتدة 60 يومًا سيتم الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، على أن يُسلَّم نصف هذا المبلغ لإيران قبل بدء المفاوضات.
ولم يعلّق المسؤولون الإيرانيون حتى الآن على التفاصيل المنشورة بشأن هذه المسودة أو البنود الواردة فيها.