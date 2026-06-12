قال خطيب الجمعة بمدينة "دماوند"، كاظم فتاح دماوندي: "إن إيران ردّت بشجاعة على هجوم إسرائيل ضد لبنان، وفي حال الضرورة ستقوم مجددًا بقصف إسرائيل بالصواريخ".
وأضاف: "ردودنا غير المتكافئة تربك العدو، وترامب (يزيد هذا الزمان)، يحاول بتكبر فرض مطالبه".
كتب رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، على منصة "إكس": "تم التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة".
وأضاف شهباز شريف أن باكستان تعمل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وإيران لإنجاز المراحل التالية من هذا الاتفاق.
وتابع قائلاً: "في خضم جهود الوساطة المكثفة التي تبذلها باكستان، فإننا على دراية تامة بحملة المعلومات المغلوطة التي لا تهدأ، والتي يشنها أولئك الذين يسعون إلى تقويض اتفاق السلام وإفشاله".
أفادت قناة "العربية"، نقلاً عن عدة مصادر، بأن المفاوضين من إيران والولايات المتحدة سيسعون خلال فترة 60 يومًا، والتي تم اعتبارها بمثابة وقف لإطلاق النار، إلى التوصل لاتفاق سياسي دائم.
ووفقًا لهذا التقرير، ستشمل المفاوضات النووية خلال هذه الفترة قضايا مثل التحقق، وعمليات التفتيش، والقيود المستقبلية على البرنامج النووي الإيراني.
كما ذكرت "العربية" أن مسألة احتياطيات اليورانيوم عالي التخصيب ستكون أيضًا قيد البحث في المفاوضات الممتدة لـ 60 يومًا بين الطرفين.
وبحسب القناة، سيتم بموجب الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران استعادة حرية الملاحة البحرية.
ونقلت "العربية" عن مصادرها أيضًا أن الولايات المتحدة ستقوم، في إطار هذا التفاهم، بتخفيف العقوبات ورفع الحصار المفروض على إيران.
نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول رفيع في إدارة ترامب، أن الاتفاق المحتمل مع إيران يشمل تفكيك برنامجها النووي، وإنهاء الدعم المالي، الذي تقدمه لما تسميه واشنطن "جماعات إرهابية".
وأضافت "سي إن إن"، نقلاً عن المسؤول الكبير في إدارة ترامب، أن إيران وافقت على: "تفكيك البرنامج النووي، تدمير وإخراج المواد النووية، وعدم الإفراج عن الأصول المجمدة حتى تنفيذ الالتزامات، وإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا، ووقف الدعم المالي للجماعات الإرهابية".
وأشار المسؤول الرفيع في إدارة ترامب إلى أن المسؤولين الإيرانيين كانوا قد صرحوا في وقت سابق بأنهم لن يوقعوا على أي اتفاق دون الإفراج عن الأصول، كما رفضوا مرارًا في السابق خوض أي محادثات بشأن دعمهم المالي للجماعات، التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية.
أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، نشر تدوينة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على منصة "إكس" والتي أشار فيها إلى "قرب التوصل إلى اتفاق".
وكان عراقجي قد كتب في تدوينته: "إن "مذكرة تفاهم إسلام آباد لم تكن قط قريبة إلى هذا الحد من قبل. وإلى أن يتم إضفاء الطابع النهائي عليها، يتعين على وسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بشأن محتواها".
وتأتي هذه الخطوة بعد أن كتب ترامب، في وقت سابق على منصة "تروث سوشال"، أن البنود التي سربتها إيران لوسائل الإعلام لا علاقة لها إطلاقاً بالبنود التي تم الاتفاق عليها خطيًا.
وأضاف ترامب: "إن ما قالوه، بما في ذلك بيانهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن الاتفاق، لا يمت للواقع بصلة".
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير لها، أن قطر أجرت مفاوضات سرية مع طهران خلال الحرب بهدف حماية منشآتها الغازية من الهجمات الإيرانية. وفي المقابل، نفت الدوحة هذه الادعاءات واتهمت الصحيفة بمحاولة الإضرار بدورها كوسيط.
وأشار التقرير إلى أن التحركات غير المعلنة لقطر تعكس أساليب سرية تتبعها الدول الخليجية لإبعاد نفسها عن أضرار أكبر حرب تشهدها المنطقة منذ 20 عامًا.
وبحسب الصحيفة، وبالاستناد إلى هجوم صاروخي شنته إيران على منشآت الغاز في منشأة "راس لفان" بقطر في مارس (آذار) الماضي، فقد أدى الهجوم إلى تدمير أجزاء من أكبر مجمع لإنتاج الغاز الطبيعي في العالم، والذي يمثّل نحو خمس إمدادات الغاز العالمية.
وأضاف التقرير أن الهجوم وضع عقودًا بمليارات الدولارات مع الصين وغيرها من العملاء في خطر، كما أضعف آمال إنهاء الحرب مبكرًا عبر جرّ قطر، أحد أبرز الوسطاء بين الولايات المتحدة وإيران، إلى دائرة الصراع.
كما أشار التقرير إلى أن الهجوم كانت له تداعيات خفية أخرى، إذ بحسب مسؤولين أمنيين في الشرق الأوسط ومسؤولين غربيين مطلعين على معلومات سرية، فقد أحبط أيضًا الجهود السرية القطرية لإبقاء مجمع «راس لفان» خارج قائمة الأهداف الإيرانية.