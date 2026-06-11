قال سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، مايك هاكابي، عبر إعادة نشر منشور وزير الخزانة الأمريكي على منصة "إكس"، إنه يفخر بسكوت بيسنت بسبب طرحه الذي وصفه بأنه "مميز"، والذي يهدف إلى إلزام إيران بدفع جزء من خسائر هذه الحرب.
وكان بيسنت قد كتب سابقًا أن أي خسائر تُلحقها طهران بحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة الخليجية ستُعوَّض عبر خصمها من الحسابات الإيرانية.
قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، في حديثه للصحافيين: "إذا أقدم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على أي إجراء غير محسوب فسيواجه ردًا يُسجّل في التاريخ".
وأضاف أن "رئيس الولايات المتحدة يعيش حالة من الوهم، وقدراتنا القتالية في جزيرة خارك عالية جدًا، ونحن مستعدون لمواجهة أي تهديد".
ذكرت شبكة "سي إن إن" أن خططًا تتعلق بمحاولة الجيش الأميركي السيطرة على جزيرة "خارك" الإيرانية أُعدّت منذ أشهر، لكنها كانت تُستبعد بشكل متكرر بسبب تقييمها كعملية عالية المخاطر.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين أن البيت الأبيض و" البنتاغون" يعتبران أن السيطرة على جزيرة خارك أو تدمير بنيتها التحتية للطاقة سيؤدي عمليًا إلى إضعاف كبير لإيران وربما دفعها نحو الانهيار المالي وتقليل قدرتها على مواصلة الحرب.
وبحسب التقرير، أبلغ مسؤولون أميركيون الرئيس دونالد ترامب أن مثل هذه العملية قد تتطلب أعدادًا كبيرة من القوات البرية، وقد تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة في صفوف القوات الأميركية.
وأضافت "سي إن إن" أن "البنتاغون" والبيت الأبيض يعتبران أي تحرك للسيطرة على جزيرة "خارك" الإيرانية خيارًا من "المرحلة النهائية" أو بمثابة الحل الأخير.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن الأكراد عرقلوا جهوده لتسليح معارضي النظام في إيران، مضيفًا أنه لن ينسى هذا الأمر أبدًا.
وأضاف: "أرسلنا أسلحة إلى الأكراد، لكنهم خيّبوا آمالنا ولم يسلموا الأسلحة إلى المحتجين".
وأشار ترامب أيضًا إلى أن الإيرانيين يرغبون في الاحتجاج، لكنهم لا يملكون سلاحًا، وأنهم كانوا يعتقدون إمكانية إيصال الدعم عبر الأكراد، إلا أن ذلك لم يتحقق.
أعرب الرئيس الأميركي،دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، عن تعاطفه مع الشعب الإيراني، مضيفًا أن المواطنين العاديين يعيشون تحت قمع النظام.
وأضاف أن الناس في إيران يخافون لأنهم غير مسلحين بينما الطرف الآخر مسلح، وأنه يتم إطلاق النار عليهم خلال التجمعات.
وتابع أنه رغم استمرار المواجهات، فإنه يفضل ألا تستهدف الولايات المتحدة البنية التحتية المدنية في إيران، قائلاً: "أفضل ألا نضرب الجسور ومحطات الطاقة في إيران".
وبرر ترامب موقفه بالقول: "لن يستطيع الشعب الإيراني حينها شرب الماء، وأنا لا أريد أن أفعل ذلك".
كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال"، أنه في وقت غير بعيد في المستقبل ستسيطر الولايات المتحدة على جزيرة "خارك" وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية، وستحصل على "السيطرة الكاملة على أسواق النفط والغاز"، على غرار ما فعلته في فنزويلا.
وأضاف أن ذلك كان ناجحًا بشكل كبير لكل من فنزويلا والولايات المتحدة.
وكان ترامب قد قال، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن الولايات المتحدة لا تزال تجري محادثات مع إيران، لكنه أوضح أنه يفضل سيطرة الولايات المتحدة على جزيرة "خارك".