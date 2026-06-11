"سي إن إن": إيران عززت الدفاعات الجوية وقامت بتلغيم سواحل "خارك" تحسبًا لهجوم أميركي
ذكرت شبكة "سي إن إن" أن إيران تستعد منذ أشهر لاحتمال تنفيذ عملية أميركية للسيطرة على جزيرة "خارك"، وأنها عززت دفاعاتها عبر نشر أنظمة دفاع جوي، بما في ذلك صواريخ أرض-جو موجهة وأنظمة محمولة على الكتف.
وأضاف تقرير الشبكة الإخبارية أن هذه الإجراءات شملت أيضًا استخدام ألغام مضادة للأفراد والدروع، بما في ذلك على امتداد الشريط الساحلي الذي قد يُستخدم كموقع إنزال محتمل للقوات الأميركية في حال صدور أمر بعملية برية من الرئيس دونالد ترامب، وفق ما نقلته "سي إن إن".