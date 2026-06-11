ذكرت شبكة "سي إن إن" أن خططًا تتعلق بمحاولة الجيش الأميركي السيطرة على جزيرة "خارك" الإيرانية أُعدّت منذ أشهر، لكنها كانت تُستبعد بشكل متكرر بسبب تقييمها كعملية عالية المخاطر.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين أن البيت الأبيض و" البنتاغون" يعتبران أن السيطرة على جزيرة خارك أو تدمير بنيتها التحتية للطاقة سيؤدي عمليًا إلى إضعاف كبير لإيران وربما دفعها نحو الانهيار المالي وتقليل قدرتها على مواصلة الحرب.

وبحسب التقرير، أبلغ مسؤولون أميركيون الرئيس دونالد ترامب أن مثل هذه العملية قد تتطلب أعدادًا كبيرة من القوات البرية، وقد تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة في صفوف القوات الأميركية.

وأضافت "سي إن إن" أن "البنتاغون" والبيت الأبيض يعتبران أي تحرك للسيطرة على جزيرة "خارك" الإيرانية خيارًا من "المرحلة النهائية" أو بمثابة الحل الأخير.