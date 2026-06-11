ويرى المسؤولون الإسرائيليون أنه من المستبعد أن تستهدف طهران إسرائيل بشكل مباشر ردًا على الضربات الأميركية، لكنهم يبدون في الوقت نفسه تشاؤمًا حيال نجاح الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إدارة دونالد ترامب.

ووفقًا لتقرير "واي. نت"، تتابع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن كثب التطورات الأخيرة بين واشنطن وطهران، بما في ذلك تهديدات ترامب بتوجيه ضربات جديدة ضد النظام الإيراني.

وأفادت هذه المصادر بأن الجيش الإسرائيلي قد استعد لسيناريو استئناف المواجهات؛ رغم أن التقييم الحالي تل أبيب يشير إلى أن إيران ستمتنع عن إطلاق صواريخ نحو إسرائيل لتجنب منحها ذريعة لشن هجوم مباشر.

كما أشار التقرير إلى تصاعد النبرة التهديدية للمسؤولين الإيرانيين؛ ومنهم رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، إبراهيم عزيزي، الذي كتب في تدوينة على منصة "إكس"، أن حجم الخسائر البشرية في صفوف الأميركيين يتجاوز ما يعلنه ترامب، محذرًا من أن الحرب المحتملة القادمة لن تظل محصورة في المنطقة.

وصرح مسؤول أمني إسرائيلي لـ "واي. نت" بأن ترامب يعمل على تكثيف الضغوط على النظام الإيراني، وأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن خيار العودة إلى البديل العسكري يظل قائمًا.

ووفقًا للمسؤول، يأمل البيت الأبيض أن تدفع الضغوط المتزايدة المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، إلى قبول المقترحات الأميركية، إلا أن التقييم الإسرائيلي يشير إلى أن طهران تسعى لكسب الوقت، وهو ما زاد من إحباط ترامب ونفاد صبره.

ونقل "واي. نت" عن مصادر إسرائيلية أن تل أبيب تعتقد أن إيران لن تقبل في نهاية المطاف بالاتفاق الذي تريده واشنطن، وستحاول إطالة أمد المفاوضات. ومن وجهة نظر المسؤولين الإسرائيليين، فإنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق، فإنه لن يعدو كونه تمديدًا لوقف إطلاق النار لبضعة أسابيع أو أشهر، ولن يحل الأزمة بشكل جذري.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن إسرائيل ترى في استئناف العمليات العسكرية ضد النظام الإيراني خيارًا مفضلاً، وترغب في تنفيذ ضربات أفادت المصادر بأن ترامب قد منعها سابقًا من القيام بها. وبحسب التقرير، فقد تحدث ترامب عن احتمال استهداف الجسور ومحطات الطاقة في إيران، لكنه كبح إسرائيل حتى الآن عن مهاجمة مثل هذه الأهداف.

وفي جزء آخر من التقرير، تطرق "واي. نت" إلى تفاصيل المفاوضات غير المباشرة بين أميركا وإيران بوساطة باكستانية. ونقلاً عن صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، فإن إحدى العقبات الرئيسية أمام تقدم المفاوضات تتمثل في صعوبة التواصل المباشر مع مجتبى خامنئي، وهو موضوع كانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد كشفت عنه سابقًا في خبر حصري.

وبحسب هذا التقرير، كان قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، يعتزم التوجه للقاء مجتبى خامنئي خلال زيارته لطهران لوضع اللمسات الأخيرة على بعض تفاصيل الاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة، إلا أن قائد الحرس الثوري، أحمد وحيدي، أبلغه بأن هذا اللقاء غير ممكن لأن مجتبى خامنئي لا يزال يعاني جروحًا أصيب بها جراء الضربات السابقة. ووفقًا لـ "لوفيغارو"، تسبب هذا الأمر في حدوث توتر بالمحادثات بين الجانبين.

وفي غضون ذلك، واستنادًا إلى تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، ذكر "واي. نت" أن بعض المحللين الأمنيين يرون في الحوادث الأخيرة، ومنها إسقاط مروحية "أباتشي" أميركية في مضيق هرمز، مؤشرًا على تغيير في العقيدة الدفاعية الإيرانية. وبحسب هذا التقييم، منح الحرس الثوري صلاحيات أوسع للقادة الميدانيين لاتخاذ القرارات بشأن العمليات العسكرية دون الحاجة للعودة إلى القيادة المركزية في طهران.

ووفقًا للتقرير، فإن الهدف من هذا التغيير المحتمل هو إعادة بناء قدرة الردع للنظام الإيراني في مواجهة أميركا وإسرائيل. وفي الوقت نفسه، تشير التقارير المنشورة في وسائل الإعلام الغربية إلى أن الأجنحة المتشددة في هيكل السلطة الإيراني تطالب بردود فعل أكثر صرامة، لكنها لا تزال تتحاشى الدخول في حرب شاملة.

وفي المقابل، صرح الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، حميد رضا عزيزي، لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الوضع الحالي هش للغاية، وأن طهران حاولت حتى الآن إبقاء مستوى التوتر دون العتبة التي قد تؤدي إلى مقتل جنود أميركيين خلال فترة وقف إطلاق النار.

ويخلص "واي. نت" إلى أنه مع تصاعد الضغوط العسكرية الأميركية وتشكيك إسرائيل في نجاح المفاوضات، باتت المنطقة مجددًا على أعتاب جولة جديدة من التوتر والمواجهة.