رئيس "طوارئ طهران": إصابة 3 أشخاص في الهجمات الأميركية الأخيرة
أعلن رئيس هيئة الطوارئ في محافظة طهران، محمد إسماعيل توكلي، إصابة ثلاثة أشخاص بجروح جراء الهجمات الأميركية الأخيرة التي استهدفت نقاطًا في المحافظة.
أعلن رئيس هيئة الطوارئ في محافظة طهران، محمد إسماعيل توكلي، إصابة ثلاثة أشخاص بجروح جراء الهجمات الأميركية الأخيرة التي استهدفت نقاطًا في المحافظة.
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة بدأت موجة جديدة من الضربات ضد أهداف في إيران. ووفقًا لمسؤولين أميركيين، تأتي هذه الهجمات ضمن استراتيجية "الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق" التي تنتهجها إدارة ترامب، وتتزامن مع طريق مسدود في المفاوضات، وتصاعد التوترات بمضيق هرمز.
وقد بدأ الجيش الأميركي، بناءً على أوامر من رئيس الولايات المتحدة، ضربات جديدة ضد أهداف في إيران. وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن هذه العمليات جاءت ردًا على ما وصفته بـ "الاعتداءات الإيرانية المستمرة وغير المبررة".
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي كبير قوله إن القوات الأميركية استهدفت في هذه الجولة من الضربات أنظمة دفاع جوي ومواقع رادار إيرانية بالقرب من مضيق هرمز. وأكد المسؤول أنه لم يتم استهداف أي من البنى التحتية المدنية في هذه العملية. وتزامنًا مع ذلك، وردت أنباء عن وقوع انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم وسيريك.
ووصف البنتاغون هذه الضربات بأنها جزء من "الدبلوماسية القسرية" لإجبار طهران على قبول الشروط الأميركية في المفاوضات. كما صرح وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، خلال زيارته لمقر "سنتكوم" في فلوريدا قائلاً: "إذا كان من الضروري أن نتفاوض بالقنابل، فسنتفاوض بالقنابل".
وتأتي هذه الضربات استمرارًا للمواجهات العسكرية التي شهدتها الأيام الأخيرة بين طهران وواشنطن. وكان الجيش الأميركي قد نفذ، يوم الثلاثاء 9 يونيو (حزيران) أيضًا ثلاث موجات من الضربات ضد مواقع رادار وأنظمة دفاع جوي ومراكز تحكم أرضية إيرانية؛ وهي الضربات التي أعقبت إسقاط مروحية أميركية من طراز "أباتشي" بواسطة طائرة مسيّرة إيرانية في مضيق هرمز.
وتشير "وول ستريت جورنال" إلى أن ترامب، وبعد أشهر من الإخفاق في التوصل إلى اتفاق مستدام مع إيران، عاد ليميل مجددًا نحو الخيار العسكري، وإن كان لا يزال يبقي أبواب الدبلوماسية مفتوحة. وقال يوم الأربعاء 10 يونيو إن الجانبين كانا قريبين من التوصل إلى اتفاق، لكن إيران رفضت قبول شروط واشنطن.
ووفقًا لمسؤولين أميركيين، فإن ترامب، حتى بعد إصداره أوامر الضربات الجديدة، بعث برسالة إلى طهران عبر قطر، أكد فيها أن هذه الضربات كانت ردًا على إسقاط المروحية الأميركية ولا تعني بداية حرب شاملة. ومع ذلك، فقد حذر من أن الضغط العسكري سيتصاعد حتى يتم قبول الشروط الأميركية.
ويعد البرنامج النووي الإيراني من العقبات الرئيسية في المفاوضات. وبحسب التقرير، تريد إدارة ترامب اتفاقًا أكثر صرامة من الاتفاق النووي السابق لعام 2015. وطالبت واشنطن طهران بوقف تخصيب اليورانيوم لمدة عقد من الزمن على الأقل، بالإضافة إلى تدمير مخزونها من اليورانيوم المخصب أو نقله أو تخفيفه.
في المقابل، تطالب إيران بالحصول على امتيازات اقتصادية، بما في ذلك رفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة، قبل الدخول في مفاوضات نهائية بشأن القيود النووية. لكن واشنطن تصر على أن تتخذ طهران أولاً خطوات عملية للحد من برنامجها النووي.
وتزامنًا مع زيادة الضغوط العسكرية، كثفت إدارة ترامب أيضًا سياسة الضغط الاقتصادي ضد النظام الإيراني. وأعلن الرئيس الأميركي، يوم أمس الأربعاء، أن البحرية الأميركية رافقت سرًا خلال الشهر الماضي 200 سفينة تحمل نحو 100 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز، مما أحبط محاولات طهران لإغلاق هذا الممر المائي الاستراتيجي بالكامل.
ورغم ذلك، صرح مسؤولون أميركيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن ترامب لم يكن يتوقع أن يكون وقف إطلاق النار المستمر منذ عدة أشهر بين الجانبين هشًا إلى هذا الحد. وقد فرض استئناف الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيّرة إيرانية، وارتفاع التضخم وأسعار الوقود في أميركا، فضلاً عن تصاعد التوترات على جبهة إسرائيل وحزب الله، ضغوطًا جديدة على الإدارة الأميركية.
ويشير التقرير أيضًا إلى المخاوف بشأن احتمال إطالة أمد الأزمة. وقال ستيفن كوك، الباحث الأقدم في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن "ترامب بدأ يفقد السيطرة على الأوضاع".
كما حذر العضو السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، مايكل سينغ، من أن أيًا من الطرفين ليس مستعدًا لتحمل التكاليف الباهظة للمساومة أو تصعيد الصراع، وأن هذه المسألة بحد ذاتها قد تؤدي إلى استمرار الأزمة. وأضاف: "عندما يؤجل الجميع اتخاذ القرار إلى الغد، يمكن أن تصبح الحروب بلا نهاية".
وتختتم "وول ستريت جورنال" تقريرها بالإشارة إلى أنه إلى جانب التوتر بين إيران والولايات المتحدة، فإن الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني زاد من تعقيد الأوضاع. وبحسب الصحيفة، كانت إسرائيل تعتزم الأسبوع الماضي بدء عملية واسعة النطاق في بيروت، لكن ترامب تمكن من إقناع بنيامين نتنياهو بتنفيذ عملية أكثر محدودية بدلاً من شن هجوم واسع.
أعلنت وزارة الداخلية في البحرين، أن طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً أُصيبت بجروح طفيفة نتيجة "العدوان" الصادر عن النظام الإيراني، وذلك بعد سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة.
وأضافت الوزارة أنه نتيجة تساقط هذه الشظايا، اشتعلت النيران في عدة سيارات، كما لحقت أضرار بعدد من المنازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة.
وأكدت وزارة الداخلية البحرينية أن فرق الدفاع المدني والإسعاف الوطني باشرت التعامل مع الحادث واتخذت الإجراءات اللازمة.
كتبت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني في منشور على منصة إكس: «إن تهديد البنية التحتية هو تهديد لحياة الناس، لكن رد إيران هو ما أثبت فعاليته مراراً: المعرفة والعمل والتلاحم الوطني».
وأضافت: «بالاعتماد على قدرات أبناء هذا الوطن، ستبقى إيران صامدة».
أعلن السيناتور الجمهوري الأميركي، ليندسي غراهام، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أنه إذا لم توقع إيران على الاتفاق المطلوب فوراً، فإن الولايات المتحدة يجب أن تسمح لإسرائيل بـ"استخدام كامل قوتها"، وأن تكون مستعدة هي نفسها لاستخدام القوة العسكرية.
وقال غراهام: "يجب أن نسمح لإسرائيل باستخدام كامل قوتها، وإذا لم يوقعوا على اتفاق في الوقت الحالي، فعلينا نحن أيضاً استخدام القوة العسكرية".
وفي مقارنة، أضاف السيناتور الأميركي: "لو كنت قد قلت لهتلر إن الناس يعانون، فلن يكون ذلك مهماً بالنسبة له".
وتابع السيناتور الجمهوري بالقول إن المسؤولين في إيران يلتزمون بأيديولوجيتهم وأجنداتهم أكثر من اهتمامهم بمعاناة الشعب الإيراني، مما يجعل التفاوض معهم أمراً غاية في الصعوبة.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق ليس مستحيلاً، مستدركاً بالقول إن ما تم القيام به حتى الآن لم يؤدِّ إلى نتيجة بعد.
أفاد موقع "فري برس"، نقلاً عن مصادر في إدارة ترامب، بأن وزارة الخارجية الأميركية بدأت تحقيقاً بشأن مؤسس المجلس الوطني الإيراني الأميركي "ناياك"، تريتا بارسي، مشيراً إلى أن الإدارة قد تتخذ إجراءات لإلغاء بطاقته الخضراء "الغرين كارد" وترحيله من الولايات المتحدة.
ووفقاً للتقرير، فإن بارسي والمقربين منه ينظرون إلى تحقيق وزارة الخارجية الأميركية بشكل واضح على أنه تهديد جدي.
وأضاف "فري برس" أن الرئيسة التنفيذية لمعهد كوينسي، لورا لومب، أبلغت موظفي هذا المركز البحثي ومموليه في شهر أبريل الماضي، أن رئيس مجلس إدارة المعهد وافق على طلبها لتأمين التكاليف القانونية اللازمة للاستعداد لمواجهة "هجوم الترحيل" الذي يستهدف تريتا بارسي.
وبحسب التقرير، يقوم معهد كوينسي حالياً بتعيين محامي هجرة، والذي أوصى بضرورة إعداد طلب "إفراج فوري" بشكل عاجل، ليكون جاهزاً في حال قيام سلطات الهجرة باحتجاز بارسي بشكل مفاجئ.
وأشار موقع "فري برس" إلى أن الرئيسة التنفيذية لمعهد كوينسي أرجعت جزءاً على الأقل من الرقابة الحكومية المفروضة على بارسي إلى أنشطة الناشطة اليمينية، لورا لومر، التي تستهدف بهجماتها الإلكترونية الأشخاص الذين تعتقد أنهم غير موالين للرئيس الأميركي، دونالد ترامب.