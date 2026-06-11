قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن الاتفاق مع طهران: "إن إيران‌ لن تمتلك سلاحًا نوويًا".

وعندما سأله صحافي في البيت الأبيض عما إذا كان المرشد الإيراني، مجتبی خامنئي، قد صادق على الاتفاق، أجاب: "حسب علمي، نعم".

وأضاف ترامب أن مذكرة التفاهم مفصلة للغاية وتحتوي على تفاصيل دقيقة، وأن هذا الاتفاق سيتم إقراره نهائيًا.

وتابع: "عملية جزيرة خارك تم إخراجها من جدول الأعمال، ولم تعد مطروحة".