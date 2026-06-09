أعرب جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن ثقته بأن الحرب في إيران، التي تعدت المائة يوم، لن تتحول إلى "مستنقع" للولايات المتحدة.

وقال، في اتصال هاتفي مع صحيفة "يو إس إيه توداي" الأميركية: "أنا متأكد تمامًا أنه حتى بعد عام واحد لن نتحدث عن تدخل الولايات المتحدة في إيران، ناهيك عن عدة أعوام".

وأضاف أنه رغم استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار منذ أشهر، فإنه يعتقد أن الولايات المتحدة "ستنجح".

وقال: "إذا فشلت الدبلوماسية في النهاية، فإن الرئيس ترامب يملك أدوات إضافية. لكن طالما أن هذا الملف يركز على المهمة الأساسية، وهي منع طهران من الحصول على سلاح نووي، فلن يتحول الأمر إلى مستنقع".