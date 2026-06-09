وزيرة خارجية بريطانيا: لندن تأخذ التهديدات الناشئة عن طهران على محمل الجد
قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، يوم الثلاثاء 9 يونيو (حزيران)، في جلسة للبرلمان ردًّا على سؤال حول احتمال فرض المزيد من العقوبات واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد النظام الإيراني: "إن لندن تأخذ التهديدات الناشئة عن طهران على محمل الجد، وقد فرضت عقوبات واسعة النطاق حتى الآن، ولن تسمح لإيران تحت أي ظرف من الظروف بالحصول على سلاح نووي".
وأضافت: "لسنا طرفًا في المفاوضات المباشرة بين أميركا وإيران، لكننا على تواصل مع الوسطاء، ونؤكد على مبدأ حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز".