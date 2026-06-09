حذر ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، حسين شريعتمداري، من أن طهران سترد بالمثل في حال نفذت واشنطن ما أوردته وكالة "رويترز" بشأن دراسة الإدارة الأميركية مقترحاً يقضي بتخصيص الأصول الإيرانية المجمدة لصالح دول في المنطقة كتعويضات عن الخسائر.

وكتب شريعتمداري، اليوم الثلاثاء 9 يونيو، في مقالته بصحيفة "كيهان": "إذا أقدمت الولايات المتحدة على هذه الحماقة، فإن إيران ستعتبر القواعد العسكرية والمراكز الاقتصادية الأميركية في أي مكان من العالم أهدافاً مشروعة لصواريخها وطائراتها المسيرة".

وأضاف شريعتمداري أن السفن والناقلات المحملة بالنفط والبضائع والتابعة للدول التي ستتلقى تلك الأموال الإيرانية المجمدة، سيتم مصادرتها واحتجازها من قبل إيران كإجراء لاسترداد أصولها المسلوبة.

وأشار في سياق مقالته إلى أن دونالد ترامب يعلم تماماً أن الولايات المتحدة و"الدويلات العربية المتحالفة معها" لا تمتلك القدرة على مواجهة هذا الرد الانتقامي الإيراني.

واختتم شريعتمداري موجهًا حديثه للجانب الأميركي بالقول: "والآن، يتعين علينا أن نقول لأميركا: الأيام بيننا وسنرى مَن سيضحك في النهاية".