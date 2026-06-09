طالب ممثل طهران في البرلمان الإيراني، منوشهر متكي، رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، بإصدار حكم بإعدام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وأشار متكي إلى فتوى مؤسس النظام الإيراني، روح الله الخميني، ضد الكاتب والروائي، سلمان رشدي، قائلاً: "قد لا تتمكن أجهزة الضبطية القضائية لدينا من تنفيذ هذا الحكم، لذا أقترح أن يترك رئيس السلطة القضائية مهمة تنفيذ هذا الحكم للمسلمين في جميع أنحاء العالم".
أظهرت دراسة حديثة أن عدد النزاعات بين الدول في عام 2025 وصل إلى أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كما سجل عدد القتلى السنوي جراء هذه النزاعات في العام نفسه أعلى رقم تم رصده منذ الإبادة الجماعية في رواندا.
ووفقاً للبحث الجديد الذي أجراه باحثون في قسم "أبحاث السلام والصراعات" بجامعة أوبسالا في السويد، ونُشر يوم الثلاثاء 9 يونو (حزيران) في مجلة "دراسات السلام" التابعة لجامعة أكسفورد، فقد تم تسجيل 65 صراعاً نشطاً في العالم خلال عام 2025.
ومن بين هذه الصراعات، صُنفت 8 صراعات ضمن فئة "النزاعات المباشرة بين الدول"؛ وهو رقم تضاعف مقارنة بالعام السابق، ويعد الأعلى في هذا النوع من النزاعات منذ أن بدأ "برنامج بيانات الصراعات" في جامعة أوبسالا عام 1946.
وتشمل النزاعات المباشرة الثمانية بين الدول كلاً من: الحروب بين روسيا وأوكرانيا، وحرب الـ 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، والنزاعات بين الهند وباكستان، وتايلاند وكمبوديا، والعمليات الإسرائيلية في سوريا واليمن، والنزاع الحدودي بين أفغانستان وباكستان، بالإضافة إلى التوترات في البحر الأحمر وخليج عدن بين الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة، والحوثيين في اليمن من جهة أخرى.
أعاد وزير الحرب الأميركي، بيـت هيغسيث، عرض منشور دونالد ترامب على منصة "تروث سوشال" بشأن الرد على إسقاط إيران مروحية أباتشي تابعة للجيش الأميركي في مضيق هرمز.
وكان ترامب قد كتب في وقت سابق أن إيران أسقطت، مساء الاثنين 8 يونيو (حزيران)، مروحية أباتشي متقدمة تابعة للجيش الأميركي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز.
وأضاف أن الطيارين الاثنين اللذين كانا على متن المروحية بخير ولم يُصابا بأي أذى.
وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة ستضطر إلى الرد على هذا الهجوم".
أعاد وزير الحرب الأميركي، بيـت هيغسيث، عرض منشور دونالد ترامب على منصة "تروث سوشال" بشأن الرد على إسقاط إيران مروحية أباتشي تابعة للجيش الأميركي في مضيق هرمز.
وكان ترامب قد كتب في وقت سابق أن إيران أسقطت، مساء الاثنين 8 يونيو (حزيران)، مروحية أباتشي متقدمة تابعة للجيش الأميركي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز.
وأضاف أن الطيارين الاثنين اللذين كانا على متن المروحية بخير ولم يُصابا بأي أذى.
وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة ستضطر إلى الرد على هذا الهجوم".
وفقاً لتقارير وسائل إعلام حقوقية، تعاني الناشطة البيئية، أشرف محمدي نجف آبادي، المحتجزة حالياً في جناح النساء بسجن أصفهان، من وضع صحي متدهور وبحاجة ماسة إلى رعاية طبية.
وكانت نجف آبادي قد اعتُقلت في 19 فبراير (شباط) الماضي أثناء عودتها من مراسم أربعينية الراحل محمد محمدي، الذي قتل خلال الاحتجاجات في مدينة نجف آباد.
يُذكر أنها اعتُقلت سابقاً خلال انتفاضة "مهسا أميني" وأمضت عدة أشهر في السجن، كما أن شقيقها كان قد قُتل خلال الحرب الإيرانية العراقية.
ردًا على مسودة القرار المقدم من الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كتب مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظـم غريب آبادي، على منصة "إكس"، أن هذا الإجراء يعد محاولة "خطيرة" لـ "تبييض" الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.
وقال إنه لا ينبغي لمجلس المحافظين، من خلال إصدار قرار، أن ينقل تكلفة الهجوم العسكري إلى الدولة "الضحية".
وأضاف غريب آبادي: «إن الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية الإيرانية أدت إلى توقف أنشطة التحقق وسحب مفتشي الوكالة الدولية من إيران لأسباب أمنية».