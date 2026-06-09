أظهرت دراسة حديثة أن عدد النزاعات بين الدول في عام 2025 وصل إلى أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كما سجل عدد القتلى السنوي جراء هذه النزاعات في العام نفسه أعلى رقم تم رصده منذ الإبادة الجماعية في رواندا.

ووفقاً للبحث الجديد الذي أجراه باحثون في قسم "أبحاث السلام والصراعات" بجامعة أوبسالا في السويد، ونُشر يوم الثلاثاء 9 يونو (حزيران) في مجلة "دراسات السلام" التابعة لجامعة أكسفورد، فقد تم تسجيل 65 صراعاً نشطاً في العالم خلال عام 2025.

ومن بين هذه الصراعات، صُنفت 8 صراعات ضمن فئة "النزاعات المباشرة بين الدول"؛ وهو رقم تضاعف مقارنة بالعام السابق، ويعد الأعلى في هذا النوع من النزاعات منذ أن بدأ "برنامج بيانات الصراعات" في جامعة أوبسالا عام 1946.

وتشمل النزاعات المباشرة الثمانية بين الدول كلاً من: الحروب بين روسيا وأوكرانيا، وحرب الـ 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، والنزاعات بين الهند وباكستان، وتايلاند وكمبوديا، والعمليات الإسرائيلية في سوريا واليمن، والنزاع الحدودي بين أفغانستان وباكستان، بالإضافة إلى التوترات في البحر الأحمر وخليج عدن بين الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة، والحوثيين في اليمن من جهة أخرى.