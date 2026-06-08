أشار رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، إلى الهجمات الصاروخية على إسرائيل، وكتب في منشور على منصة "إكس": "لقد قلبنا معادلة وقف إطلاق النار على الورق وانتهاكه المتكرر في الميدان. وما لم توجد إرادة حقيقية لبناء الثقة، فإن رد طهران سيكون على هذا النحو".
وأضاف أنه كان قد كتب سابقًا: "إنهم لا يلتزمون بوقف إطلاق النار ولا يؤمنون بالحوار، وقد أظهروا من خلال الحصار البحري وانتهاك الاتفاقات بشأن لبنان أنهم لا يفهمون إلا لغة القوة".
قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علي خضريان، إن "العدو" سيطرح شبهة مفادها أن إيران دخلت في مواجهة عسكرية، بينما كانت الحرب في لبنان مستمرة، مؤكدًا أن هذا الكلام "كذب أساسًا".
وأضاف أن خرق وقف إطلاق النار لم يحدث فقط في لبنان، بل وقع أيضًا بشكل جدي في جنوب إيران.
وأشار إلى أن طهران ستواصل العمليات الصاروخية ما دام العدو يواصل خرق وقف إطلاق النار في جبهة المقاومة، ولن تتسامح بعد الآن مع خرق وقف إطلاق النار في لبنان أو في جنوب إيران.
أظهرت مقاطع فيديو مشاهد لانفجارات وتصاعد دخان أو سقوط صواريخ، ويقول مواطنون إن مواقعها تقع في جبال نجف آباد أو ويلاشهر أو خميني شهر أو همايون شهر، وترتبط في معظمها بإحدى أهم القواعد الصاروخية التابعة للحرس الثوري الإيراني والمعروفة باسم "أحمد كاظمي".
تَقع هذه المنشآت على بُعد 5 كيلومترات غربي مدينة خميني شهر، وكيلومتر ونصف الشمال من "فيلا شهر"، و7 كيلومترات شمال شرقي مدينة نجف آباد.
ويُعد هذا المجمع، الذي يحمل رسميًا اسم "أحمد كاظمي" نسبةً إلى القائد الأسبق للقوات الجوية للحرس الثوري، ويمتد على مساحة تقارب كيلومترين مربعين، منشأة متكاملة لإنتاج وتجميع وتخزين الصواريخ الاستراتيجية التابعة للحرس الثوري، وغالبًا ما تطلق عليه وسائل الإعلام الرسمية مصطلح "المدينة الصاروخية".
ويمكن رصد مجموعة تضم 12 مدخلاً للأنفاق في هذا المجمع عبر الصور الجوية. كما تُشير التقارير إلى أن القدرة الاستيعابية لتخزين الصواريخ في هذه المنشأة تصل إلى 2000 صاروخ؛ ورغم أن هذه هي "الطاقة الاستيعابية للمجمع"، فإنه ليس من الواضح عدد الصواريخ المتبقية فيه فعليًا بعد خوض حربين. وفي مختلف أرجاء المجمع، يمكن رؤية السواتر الترابية الجاهزة والمعدة لنشر منصات الإطلاق وهياكل نقل الصواريخ.
وتُظهر مقارنة الصور الجوية قبل يوليو (تموز) 2024، وبعد "حرب الـ 12 يومًا"، في يونيو (حزيران) 2025، وتحديدًا خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2025، أن أجزاءً واسعة من هذه القاعدة قد دُمرت خلال تلك المواجهات.
وخلال جولة الاشتباكات التي دارت ليل الأحد وصباح الاثنين 8 يونيو 2026، أفادت التقارير برصد إطلاق صواريخ من هذه المنطقة، إلى جانب وقوع انفجارات داخلها جراء الهجمات الإسرائيلية.
وصنّفت "منظمة مبادرة التهديد النووي" (NTI) هذا المجمع باعتباره أكبر مركز لتجميع وإنتاج الصواريخ في إيران. وقد شُيد مجمع "أحمد كاظمي" في أواخر ثمانينيات القرن الماضي بمساعدة من كوريا الشمالية والصين، ويجري فيه تجميع وإنتاج الوقود الصلب والسائل، وقطع الغيار الصاروخية، بالإضافة إلى صواريخ "شهاب" والصواريخ الصينية المعروفة باسم "كرم أبريشم" (الشرنقة) وصواريخ "كلاس إم".
وقد تكشفت آثار الدمار الناجم عن "حرب الـ 12 يومًا" مع إسرائيل بشكل ملحوظ بناءً على الصور الجوية. وخلال هذه الحرب والحرب الثانية (حرب الـ 40 يومًا)، أفادت التقارير مرارًا بوقوع انفجارات عنيفة في هذه المنطقة. كما نُشرت تقارير متعددة خلال الحرب الثانية توثق الهجمات التي تعرضت لها هذه القاعدة، ومن بينها الهجمات التي وقعت في 13 و27 مارس (آذار) 2026.
أعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية أن جميع الرحلات الجوية في مطارات البلاد قد أُلغيت حتى إشعار آخر.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أكدت سماع دوي انفجار في مطار "شيراز"، في حين أفادت وكالة "مهر" بعدم سقوط قتلى أو جرحى داخل المطار.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق من فجر الاثنين 8 يونيو (حزيران)، بأن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ هجومًا على مطار "مهرآباد" في طهران.
قال نائب الشؤون الأمنية والشرطة في محافظة خراسان رضوي، إن مراسم تشييع ودفن جثمان المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، لن تُقام بشكل متزامن، مشيرًا إلى أنه بعد إجراء مراسم التشييع، ستتم مراسم الدفن في حرم الإمام الثامن للشيعة بمدينة مشهد في «ظروف مناسبة».
وأضاف أن مراسم التشييع ستبدأ من طهران، وبعد 3 أيام من وداع الجثمان ويوم واحد من التشييع في طهران، سيجرى التشييع ليوم واحد في مدينة "قم"، يعقبه بعد ذلك تشييع ليوم واحد في "مشهد".
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، دفاعًا عن الهجمات على إسرائيل دعمًا لحزب الله اللبناني، إن الولايات المتحدة وإسرائيل قامتا بما وصفه بـ "نوع من تقسيم الأدوار"، خلال التطورات الأخيرة.
وأضاف بقائي، خلال مؤتمر صحافي، يوم الاثنين 8 يونيو (حزيران): "لا أحد يصدق أن أي عمل يمكن أن يصدر عن إسرائيل دون تنسيق مع الولايات المتحدة… نحن نعلم أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تتعاون بشكل كامل مع إسرائيل في مجالي الدفاع والهجوم".
وأشار إلى أن واشنطن، بصفتها طرفًا في اتفاق وقف إطلاق النار، تتحمل مسؤولية مباشرة عن أي حادث يؤدي إلى "خرق" هذا الاتفاق في المنطقة، وأن تداعيات أي تصعيد ستكون على عاتق الولايات المتحدة.
وجاءت هذه التصريحات في وقت ذكرت فيه تقارير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حاول، خلال اتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منع رد فوري من إسرائيل على الهجمات الصاروخية الإيرانية، بهدف عدم تعطيل مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن.
الدفاع عن الهجوم على إسرائيل دعمًا لحزب الله
في سياق مؤتمره الصحافي، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن وقف الأعمال القتالية في لبنان يُشكل جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار. وفي معرض دفاعه عن الهجوم الأخير الذي شنته إيران على إسرائيل دعمًا لحزب الله، قال: "أينما اقتضت الضرورة واستلزمت مصالحنا الوطنية، فإننا سنحسم أمرنا بالتحرك بالتأكيد".
واتهم بقائي الولايات المتحدة وإسرائيل بالخرق "المستمر والمتكرر" لوقف إطلاق النار، مضيفاً أن إيران لن تسمح لهاتين الدولتين بـ "استغلال الوضع الراهن" لتوسيع نطاق وحجم "اعتداءاتهما" يوماً تلو الآخر.
وأردف مشيراً إلى المحادثات بين طهران وواشنطن: "إذا كان مقدراً تقويض هذه المفاوضات من قِبل إسرائيل أو أي من الأطراف، فمن الطبيعي أن يتأثر المسار الدبلوماسي تبعاً لذلك".
ويُذكر أن إسرائيل كانت قد استهدفت في 6 يونيو الجاري مواقع تابعة لحزب الله، الموالي للنظام الإيراني، في ضاحية بيروت الجنوبية، رداً على الهجمات التي شنها الحزب على شمال إسرائيل.
الإفراج عن الأصول المجمدة
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بعض التقارير، التي تتحدث عن احتمال تخصيص أصول طهران المجمدة لدول المنطقة لتعويض خسائر الهجمات الإيرانية خلال الحرب الأخيرة بأنها "مضحكة"، وأعلن قائلاً: "نحن ندين بشدة لأي طرف كان له دور في ارتكاب عدوان ضدنا".
واعتبر بقائي أن الإفراج عن الأموال المجمدة يعد أحد المطالب الرئيسية لطهران في أي تفاهم محتمل، مؤكداً أن إيران "لن تساوم أبداً في هذا الصدد".
وأضاف: "نحن نتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة في أجواء من سوء الظن الشديد. والأحداث الأخيرة ستؤدي بالتأكيد إلى تفاقم الشكوك. إن ما حدث في الساعات الـ 24 الماضية لن يؤدي إلا إلى تأجج هذا الوضع المضطرب في العملية الدبلوماسية".
وجدد بقائي التأكيد على أن إيران لن تفاوض في هذه المرحلة من المحادثات بشأن "تفاصيل" برنامجها النووي، وهي تركز "صرفاً" على إنهاء الحرب.
وقد ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في 3 يونيو الجاري، أن إصرار الجمهورية الإسلامية على الإفراج عن أصولها المجمدة بات يشكل أحد أهم العقبات في مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن.
سنوجه "الرد المناسب" على أي قرار محتمل للوكالة الدولية للطاقة الذرية
وفي رد على سؤال حول احتمال صدور قرار ضد طهران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال بقائي إن إيران مستعدة لأي سيناريو وتضع في اعتبارها "الرد المناسب".
واتهم المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، باتخاذ نهج "غير بنّاء، ومنحاز، وغير فني، وسياسي" تجاه البرنامج النووي الإيراني، مكرراً مواقف سائر مسؤولي النظام الإيراني في الأشهر الأخيرة.
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلاً: "إن الشخص المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، يجب أن يتصرف بمسؤولية في أداء واجبه كمدير عام للوكالة".
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت، في 6 يونيو الجاري، بأن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع أعضاء آخرين في مجلس المحافظين لحشد الدعم لمشروع قرار يطالب إيران بتقديم توضيحات بشأن وضع المنشآت النووية المتضررة، فضلاً عن مصير ومكان الاحتفاظ بمخزونها من اليورانيوم المخصب.
ويُشار إلى أن غروسي قد أعلن، في 5 يونيو، أن قضية مخزون اليورانيوم المخصب تقع في صلب أي اتفاق أو تفاهم محتمل مع إيران.