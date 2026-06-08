ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، نقلاً عن مسؤول أمني، أن إيران أغلقت مجالها الجوي خوفًا من هجمات إسرائيلية مفاجئة، في حين لم تعلن إسرائيل رسميًا حتى الآن انتهاء هذه الجولة من المواجهة.
وأضاف المسؤول أن حجم الهجمات الإيرانية يشير إلى أن القدرات العسكرية لطهران لم تعد بعد إلى مستواها قبل الحرب، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي قيود على عمليات الجيش الإسرائيلي في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.
أعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية أن جميع الرحلات الجوية في مطارات البلاد قد أُلغيت حتى إشعار آخر.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أكدت سماع دوي انفجار في مطار "شيراز"، في حين أفادت وكالة "مهر" بعدم سقوط قتلى أو جرحى داخل المطار.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق من فجر الاثنين 8 يونيو (حزيران)، بأن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ هجومًا على مطار "مهرآباد" في طهران.
قال نائب الشؤون الأمنية والشرطة في محافظة خراسان رضوي، إن مراسم تشييع ودفن جثمان المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، لن تُقام بشكل متزامن، مشيرًا إلى أنه بعد إجراء مراسم التشييع، ستتم مراسم الدفن في حرم الإمام الثامن للشيعة بمدينة مشهد في «ظروف مناسبة».
وأضاف أن مراسم التشييع ستبدأ من طهران، وبعد 3 أيام من وداع الجثمان ويوم واحد من التشييع في طهران، سيجرى التشييع ليوم واحد في مدينة "قم"، يعقبه بعد ذلك تشييع ليوم واحد في "مشهد".
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، دفاعًا عن الهجمات على إسرائيل دعمًا لحزب الله اللبناني، إن الولايات المتحدة وإسرائيل قامتا بما وصفه بـ "نوع من تقسيم الأدوار"، خلال التطورات الأخيرة.
وأضاف بقائي، خلال مؤتمر صحافي، يوم الاثنين 8 يونيو (حزيران): "لا أحد يصدق أن أي عمل يمكن أن يصدر عن إسرائيل دون تنسيق مع الولايات المتحدة… نحن نعلم أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تتعاون بشكل كامل مع إسرائيل في مجالي الدفاع والهجوم".
وأشار إلى أن واشنطن، بصفتها طرفًا في اتفاق وقف إطلاق النار، تتحمل مسؤولية مباشرة عن أي حادث يؤدي إلى "خرق" هذا الاتفاق في المنطقة، وأن تداعيات أي تصعيد ستكون على عاتق الولايات المتحدة.
وجاءت هذه التصريحات في وقت ذكرت فيه تقارير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حاول، خلال اتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منع رد فوري من إسرائيل على الهجمات الصاروخية الإيرانية، بهدف عدم تعطيل مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن.
الدفاع عن الهجوم على إسرائيل دعمًا لحزب الله
في سياق مؤتمره الصحافي، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن وقف الأعمال القتالية في لبنان يُشكل جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار. وفي معرض دفاعه عن الهجوم الأخير الذي شنته إيران على إسرائيل دعمًا لحزب الله، قال: "أينما اقتضت الضرورة واستلزمت مصالحنا الوطنية، فإننا سنحسم أمرنا بالتحرك بالتأكيد".
واتهم بقائي الولايات المتحدة وإسرائيل بالخرق "المستمر والمتكرر" لوقف إطلاق النار، مضيفاً أن إيران لن تسمح لهاتين الدولتين بـ "استغلال الوضع الراهن" لتوسيع نطاق وحجم "اعتداءاتهما" يوماً تلو الآخر.
وأردف مشيراً إلى المحادثات بين طهران وواشنطن: "إذا كان مقدراً تقويض هذه المفاوضات من قِبل إسرائيل أو أي من الأطراف، فمن الطبيعي أن يتأثر المسار الدبلوماسي تبعاً لذلك".
ويُذكر أن إسرائيل كانت قد استهدفت في 6 يونيو الجاري مواقع تابعة لحزب الله، الموالي للنظام الإيراني، في ضاحية بيروت الجنوبية، رداً على الهجمات التي شنها الحزب على شمال إسرائيل.
الإفراج عن الأصول المجمدة
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بعض التقارير، التي تتحدث عن احتمال تخصيص أصول طهران المجمدة لدول المنطقة لتعويض خسائر الهجمات الإيرانية خلال الحرب الأخيرة بأنها "مضحكة"، وأعلن قائلاً: "نحن ندين بشدة لأي طرف كان له دور في ارتكاب عدوان ضدنا".
واعتبر بقائي أن الإفراج عن الأموال المجمدة يعد أحد المطالب الرئيسية لطهران في أي تفاهم محتمل، مؤكداً أن إيران "لن تساوم أبداً في هذا الصدد".
وأضاف: "نحن نتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة في أجواء من سوء الظن الشديد. والأحداث الأخيرة ستؤدي بالتأكيد إلى تفاقم الشكوك. إن ما حدث في الساعات الـ 24 الماضية لن يؤدي إلا إلى تأجج هذا الوضع المضطرب في العملية الدبلوماسية".
وجدد بقائي التأكيد على أن إيران لن تفاوض في هذه المرحلة من المحادثات بشأن "تفاصيل" برنامجها النووي، وهي تركز "صرفاً" على إنهاء الحرب.
وقد ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في 3 يونيو الجاري، أن إصرار الجمهورية الإسلامية على الإفراج عن أصولها المجمدة بات يشكل أحد أهم العقبات في مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن.
سنوجه "الرد المناسب" على أي قرار محتمل للوكالة الدولية للطاقة الذرية
وفي رد على سؤال حول احتمال صدور قرار ضد طهران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال بقائي إن إيران مستعدة لأي سيناريو وتضع في اعتبارها "الرد المناسب".
واتهم المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، باتخاذ نهج "غير بنّاء، ومنحاز، وغير فني، وسياسي" تجاه البرنامج النووي الإيراني، مكرراً مواقف سائر مسؤولي النظام الإيراني في الأشهر الأخيرة.
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلاً: "إن الشخص المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، يجب أن يتصرف بمسؤولية في أداء واجبه كمدير عام للوكالة".
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت، في 6 يونيو الجاري، بأن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع أعضاء آخرين في مجلس المحافظين لحشد الدعم لمشروع قرار يطالب إيران بتقديم توضيحات بشأن وضع المنشآت النووية المتضررة، فضلاً عن مصير ومكان الاحتفاظ بمخزونها من اليورانيوم المخصب.
ويُشار إلى أن غروسي قد أعلن، في 5 يونيو، أن قضية مخزون اليورانيوم المخصب تقع في صلب أي اتفاق أو تفاهم محتمل مع إيران.
قال أمين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بهنام سعيدي، إن إيران أكدت منذ بداية المفاوضات أن أي وقف لإطلاق النار أو تفاهم يجب أن يشمل جميع الجبهات، ولا سيما لبنان.
وأضاف أن إيران كانت قد حذّرت مسبقًا من أن أي "هجوم أو اعتداء" على بيروت سيُقابل برد.
وأشار سعيدي إلى أن الرد الإيراني على التطورات الأخيرة جاء "في إطار مبدأ الردع".
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن "الوكالة عالقة في مرحلة معقدة وشديدة الصعوبة". وأضاف: "لدينا اتصالات متقطعة مع المسؤولين الإيرانيين، لكن بشكل أساسي فإن قناة الاتصال معهم تعاني خللاً".
صرح غروسي، في مؤتمر صحافي قائلاً: "نحن عالقون في مرحلة معقدة، ولكن هذا الوضع واجهناه سابقًا في فترات ماضية".
وأضاف غروسي أن الوكالة الدولية مستمرة في بذل جهودها ومساعيها من أجل تعزيز التواصل ومواصلة عمليات تفتيش المنشآت والأنشطة النووية الإيرانية ومتابعتها.
وأكد مدير عام الوكالة قائلاً: "يتعين على الوكالة الدولية أن تلعب دوراً فاعلاً ومحورياً في الشق النووي لأي اتفاق يتم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة الأميركية".