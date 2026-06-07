كتبت صحيفة "كيهان"، الصادرة تحت إشراف ممثل المرشد الإيراني، أنه في ظل "استعداد الولايات المتحدة لطرح مشروع قرار يدين إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، فإن "هذه الخطوة الأميركية لا تخرج عن إطار تكتيكات الخصم في الحرب الأخيرة، وللتصدي لها ينبغي القيام بخطوة حاسمة تجعل الطرف الآخر يندم".

وعادت الصحيفة لتصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأنه "جاسوس"، مضيفة أن "غروسي يعتبر اكتشاف المراكز الإيرانية الحساسة والاستراتيجية أمراً ضرورياً لتمكين الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجمات عسكرية على هذه المواقع".