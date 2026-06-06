أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن الهجوم الذي شنه الجيش الأميركي، فجر السبت 6 يونيو (حزيران)، على منشآت رادارية وساحلية في سيريك وجزيرة "قشم" دليل جديد على استمرار الولايات المتحدة في "خرق وقف إطلاق النار".

وأكدت أن واشنطن لا تملك إرادة لخفض التصعيد أو العودة إلى الاستقرار، بل إنها تقوم بـ "مغامرة" تعرض أمن المنطقة لمخاطر جسيمة.

وأضاف البيان أن المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الناجمة عن هذه "الأعمال غير القانونية" وأي تصعيد محتمل تقع على عاتق الولايات المتحدة

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وأكدت وزارة الخارجية أن طهران ستدافع بكل قوة وباستخدام جميع قدراتها عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية.

كما دعت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وسائر الهيئات الدولية المعنية إلى اتخاذ موقف إزاء استمرار "انتهاك وقف إطلاق النار" من قِبل الولايات المتحدة.