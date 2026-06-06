نشرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) صورًا للسفينة الحربية "يو إس إس تريبولي" ومروحية من طراز"سي هوك"، وذكرت في توضيحها أن بحّارة وعناصر من قوات مشاة البحرية الأميركية كانوا يهبطون من المروحية على سطح السفينة "يو إس إس تريبولي" أثناء تحركها في بحر العرب.
ولم توضح "سنتكوم" ما إذا كان هذا النشاط جزءًا من عملية عسكرية أم جرى في إطار تدريب" أو مناورة عسكرية.
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن الهجوم الذي شنه الجيش الأميركي، فجر السبت 6 يونيو (حزيران)، على منشآت رادارية وساحلية في سيريك وجزيرة "قشم" دليل جديد على استمرار الولايات المتحدة في "خرق وقف إطلاق النار".
وأكدت أن واشنطن لا تملك إرادة لخفض التصعيد أو العودة إلى الاستقرار، بل إنها تقوم بـ "مغامرة" تعرض أمن المنطقة لمخاطر جسيمة.
وأضاف البيان أن المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الناجمة عن هذه "الأعمال غير القانونية" وأي تصعيد محتمل تقع على عاتق الولايات المتحدة
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وأكدت وزارة الخارجية أن طهران ستدافع بكل قوة وباستخدام جميع قدراتها عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية.
كما دعت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وسائر الهيئات الدولية المعنية إلى اتخاذ موقف إزاء استمرار "انتهاك وقف إطلاق النار" من قِبل الولايات المتحدة.
قال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، إن استمرار استهداف المنشآت المدنية في البحرين والكويت يعكس سعي النظام الإيراني إلى زعزعة استقرار المنطقة.
وأكد أن أمن البحرين والكويت جزء لا يتجزأ من أمن الدول الأعضاء في المجلس، مشيرًا إلى أن هذه الدول تقف في موقف موحد إلى جانبهما.
كما وصف الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، ما سماه "الأعمال الإرهابية" للنظام الإيراني بأنها تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة.
تفيد تقارير بأنه تزامنًا مع تجمعات احتجاجية للطلاب في مختلف أنحاء إيران، تم اعتقال أحد الطلاب خلال الاحتجاجات في مدينة قم.
كما أُصيب بعض الطلاب في مواجهة وقعت أمام المديرية العامة للتربية والتعليم في مدينة يزد. وفي مدينة ساوة، اندلعت اشتباكات بين موظفي التربية والتعليم والطلاب.
وأظهرت مقاطع فيديو وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أن طلاباً من الجنسين نظموا تجمعات احتجاجية في أكثر من 20 محافظة إيرانية ضد السياسات التعليمية للنظام.
أعلنت الحكومة القطرية، في بيان، إدانتها الشديدة للهجمات المتكررة التي تنفذها إيران ضد الكويت والبحرين، مؤكدة تضامنها الكامل مع هذين البلدين.
واعتبرت قطر أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة البلدين وخروجًا صريحًا عن قواعد القانون الدولي، مشددة على دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها الكويت والبحرين للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.
وجاء في بيان وزارة الخارجية القطرية أن هذه الهجمات تضع المنطقة أمام عواقب خطيرة، مؤكدة ضرورة منع التصعيد من أجل استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان أنها تدين بشدة ما وصفته بـ "الهجمات الإرهابية" التي شنتها إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة على البحرين، معتبرة ذلك انتهاكًا واضحًا لسيادة هذا البلد.
وأكدت الوزارة أن هذه الهجمات تشكل تهديدًا لأمن واستقرار البحرين، مشيرة إلى أن الإمارات تعلن تضامنها الكامل مع البحرين وتدعم الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، قد أعلنت أن إيران أطلقت، صباح السبت 6 يونيو (حزيران)، سبعة صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين، حيث تمكنت القوات الأميركية من اعتراض ستة منها، بينما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه.