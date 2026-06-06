أدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت، وذكرت أن هذا التصرف يُعد تصعيدًا خطيرًا يضعف الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

واعتبرت الأردن هذه الهجمات انتهاكًا واضحًا لسيادة البلدين، وتهديدًا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، إضافة إلى كونها خرقًا صريحًا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

كما أكدت الوزارة تضامن الأردن الكامل مع البحرين والكويت في مواجهة هذه الهجمات، معلنة أن الأردن سيكون إلى جانب البلدين في جميع الإجراءات التي يتخذانها لحماية سيادتهما وأمن مواطنيهما ومقيميهما.