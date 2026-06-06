مسؤول عراقي: إحباط هجمات على الدول الخليجية خلال الحرب في إيران
قال نائب رئيس قيادة العمليات المشتركة في العراق لقناة "الحدث" إنه تم إحباط هجمات استهدفت الدول الخليجية، خلال الحرب في إيران، واعتقال المتورطين فيها.
قال نائب رئيس قيادة العمليات المشتركة في العراق لقناة "الحدث" إنه تم إحباط هجمات استهدفت الدول الخليجية، خلال الحرب في إيران، واعتقال المتورطين فيها.
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت، وذكرت أن هذا التصرف يُعد تصعيدًا خطيرًا يضعف الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
واعتبرت الأردن هذه الهجمات انتهاكًا واضحًا لسيادة البلدين، وتهديدًا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، إضافة إلى كونها خرقًا صريحًا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
كما أكدت الوزارة تضامن الأردن الكامل مع البحرين والكويت في مواجهة هذه الهجمات، معلنة أن الأردن سيكون إلى جانب البلدين في جميع الإجراءات التي يتخذانها لحماية سيادتهما وأمن مواطنيهما ومقيميهما.
أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانًا أدانت فيه بشدة هجمات إيران، ووصفتها بأنها عمل إجرامي ومتكرر، وكان آخرها فجر يوم السبت 6 يونيو (حزيران).
وجاء في البيان أن هذه الهجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، وأنها تمثل انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي.
وأضافت الوزارة أن هذا التصرف يُعد عدوانًا صريحًا يتجاهل الدعوات الدولية لوقف مثل هذه الأعمال، ويشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين والمقيمين، وكذلك للأمن والاستقرار في المنطقة.
وقد أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، في فجر السبت 6 يونيو، بأن الدفاعات الجوية كانت تعترض هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.
كما ذكرت أن إيران كانت قد شنت، يوم الأربعاء 3 يونيو، هجمات صاروخية ومسيّرة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 63 آخرين.
قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، في مقابلة مع موقع «ديده بان إيران»، إن الأميركيين أعلنوا أنهم سيفرجون عن 24 مليار دولار من أصول إيران، وقد وافقوا على أن يتم دفع نصف هذا المبلغ عبر قطر، لكن طهران لن تقبل بذلك ما لم يُنفذ عمليًا.
وأضاف أنه بشأن شروط التفاوض مع الولايات المتحدة، فإن إدارة ومراقبة مضيق هرمز تتم بالتنسيق بين الحرس الثوري ووزارة الخارجية وبقية الجهات المعنية.
كما قال كوثري إن الحصار البحري يجب أن يُرفع.
ذكر نائب الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، كاظم غريب آبادي، تعليقًا على تصريحات رافائيل غروسي بشأن تقييد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عبر منصة «إكس»، أن تعطل الوصول و«فقدان استمرارية المعرفة» هو نتيجة الهجوم على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات.
وأضاف أنه لا يمكن تحميل إيران تبعات فنية وسياسية ناجمة عن حالة عدم الاستقرار التي تم إحداثها.
وأكد غريبآبادي أن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تحافظ على حيادها، وأن تدين الهجوم على المنشآت الخاضعة لرقابتها، وأن تمتنع عن تحويل التقارير الفنية إلى أداة لـ «الضغط السياسي».
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد أعلن يوم الجمعة 5 يونيو، خلال مؤتمر صحافي، أن وصول مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية لا يزال محدوداً، وأن هذا الوصول يعتمد على اختيار طهران.
أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، يوم السبت 6 يونيو (حزيران)، بأن وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، سيزور إيران خلال الساعات القليلة القادمة.
وبحسب هذا التقرير، كان قد التقى كل من وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، ونظيره الباكستاني على هامش اجتماع وزراء الداخلية في منظمة شنغهاي للتعاون في قيرغيزستان، يومي الخميس والجمعة 4 و5 يونيو.