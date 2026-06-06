ذكرت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية أن وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، يحمل خلال زيارته إلى طهران رسالة خاصة من رئيس أركان الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى المرشد مجتبی خامنئي.
وأضافت أن نقوي وصل إلى طهران، يوم السبت 6 يونيو (حزيران)، ومن المقرر أن يلتقي عدداً من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم وزير الخارجية، عباس عراقجي.
أفادت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، بسماع دوي انفجار في محيط جزيرة "خارك"، بجنوب إيران.
وكتبت الوكالة: "قبل دقائق، سمع سكان جزيرة خارك صوت انفجار قوي نسبيًا. ولم يتضح بعد الموقع الدقيق أو مصدر هذا الانفجار، إلا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه وقع خارج الجزيرة".
وقبل ذلك بدقائق، أفادت وكالة "مهر" بسماع أصوات انفجارات في جزيرة خارك، وذكرت أن هذه الأصوات ناتجة عن عمليات إبطال مفعول ذخائر في منطقة بهرغان النفطية، وقد سُمعت في الجزيرة.
حذّر وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، يوم السبت 6 يونيو (حزيران)، خلال مراسم إحياء ذكرى إنزال النورماندي (D-Day)، من تزايد الهجرة إلى أوروبا، وقال إن "القارة العجوز" تواجه غزوًا لأيديولوجيات خطيرة عبر البحر.
وخلال السنوات الأخيرة، انتقد مسؤولون في إدارة ترامب، بمن فيهم الرئيس نفسه ونائبه جي دي فانس، الدول الأوروبية بسبب فشلها في ضبط الهجرة، مؤكدين أن أوروبا تعاني ضعفًا دفاعيًا، وعجزًا في السيطرة على الهجرة، وإفراطًا في التشريعات، إضافة إلى قمع التيارات اليمينية والقومية.
وقال هيغسيث في المقبرة العسكرية الأميركية في نورماندي بمدينة كولفيل سور مير: "للأسف، تتعرض شواطئ أخرى في أوروبا اليوم لغزو أيديولوجيات مختلفة لكنها خطيرة. ففي شواطئ إسبانيا وإيطاليا واليونان وبلغاريا، تصل القوارب ويصل الرجال".
ذكرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، أن وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، وصل إلى طهران، ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.
وأضافت الوكالة أن نقوي التقى قبل سفره إلى طهران رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، وتلقى منه توجيهات تتعلق بالمفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة.
أفادت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان، يوم السبت 6 يونيو (حزيران)، بأن المحكمة العليا الإيرانية أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحق خمسة سجناء سياسيين عرب محتجزين في سجن شيبان بالأهواز وأبلغتهم بها.
ووفقاً للمنظمة، فإن تأييد هذه الأحكام، التي رافقت إجراءات التقاضي فيها انتهاكات صارخة لحقوق المتهمين، وحرمانهم من محامٍ مستقل، والاعتماد على "الاعترافات القسرية"، يضع حياة كل من: مسعود جامعي، علي رضا مرداسي (حميداوي)، رضا عبدالي (دغاغلة)، حسن مصلاوي (طرفي)- وهم مواطنون عرب- وفرشاد اعتمادي فر من محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، في خطر جدي ووشيك.
ونقلاً عن مصادر موثوقة، كتب موقع "كارون": "أيدت المحكمة العليا في يوم الأربعاء 12 نوفمبر(تشرين الثاني) 2025 حكم الإعدام مرتين بحق مسعود جامعي وعلي رضا مرداسي (حميداوي)، وهما مواطنان عربيان من أهالي الأهواز، وفرشاد اعتمادي فر من محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، وأبلغت محاميهم عبر منظومة "ثنا" الإلكترونية.
وتشير التقارير إلى أن هذه الإجراءات تمت في المحكمة العليا بشكل سريع وخاص للغاية. وكان هؤلاء الثلاثة، المحتجزون حالياً في العنبر الخامس بسجن شيبان، قد حوكموا في 14 يوليو (تموز) 2025 في الفرع الأول لمحكمة الثورة في الأهواز من قِبل القاضي إحسان أديبي مهر، بتهم شملت "الإفساد في الأرض"، و"العضوية في جماعات باغية (متمردة) معارضة للنظام"، و"الدعاية ضد النظام"، و"التواطؤ والاجتماع".
وتذكر مصادر مطلعة أن مرحلة استجواب هؤلاء السجناء السياسيين رافقتها ضغوط أمنية شديدة. وفي القضية نفسها، حُكم على متهمين آخرين هما سامان وداوود حرمت نجاد بالسجن 12 و15 عاماً على التوالي.
المحكمة العليا تؤيد حكم إعدام السجين السياسي حسن مصلاوي
وفي السياق ذاته، تسلّم حسن مصلاوي (طرفي)، الناشط المدني والثقافي العربي البالغ من العمر 38 عاماً، حكم إعدامه رسمياً داخل السجن في يونيو الجاري. وكان مصلاوي، المحتجز منذ عام 2022، قد حُكم عليه بالإعدام غيابياً في أغسطس (آب) 2023 في الفرع الأول لمحكمة الثورة في معشور برئاسة القاضي مهران مهمان نواز.
ووُجهت إلى هذا المواطن، وهو من أهالي قرية المصلاوية في المحمرة (خرمشهر)، تهمتا "المحاربة" و"العضوية في تنظيمات عربية معارضة للنظام الإيراني". وأيدت المحكمة العليا حكم إعدامه في مارس (آذار) 2025.
وكان مصلاوي قد اعتُقل سابقاً في عام 2019 بسبب أنشطته الثقافية، ورغم صدور كفالة، تم الإبقاء عليه رهن الاحتجاز لمدة 10 أشهر دون حسم موقفه القانوني.
كما أيدت المحكمة العليا وأبلغت حكم الإعدام الصادر بحق رضا عبدالي (دغاغلة)، السجين السياسي البالغ من العمر 35 عاماً والمحتجز في العنبر الثامن بسجن شيبان بالأهواز، يوم الخميس 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. وكان عبدالي، الذي اعتُقل في فبراير (شباط) 2025، قد حُكم عليه بالإعدام والسجن التعزيري لمدة 15 عاماً في يوليو 2025 في الفرع الأول لمحكمة الثورة بالأهواز برئاسة إحسان أديبي مهر بتهمة "التواصل مع منظمات خارج البلاد".
وأفادت مصادر مقربة من عائلته بأن عبدالي تعرض لضغوط وتهديدات شديدة خلال مراحل الاستجواب، وحُرم من حق الوصول إلى محامٍ مستقل، وهو محتجز حالياً في أوضاع سيئة في سجن الأهواز المركزي.
الحكم بإعدام الشقيقين التوأمين حسن وحسين أميري بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
أفادت وسائل إعلام حقوقية أيضاً، الجمعة 5 يونيو الجاري، بصدور حكم بالإعدام بحق الشقيقين التوأمين حسن وحسين أميري (20 عاماً)، المحتجزين في سجن قزل الحصار في كرج، بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، وذلك بموجب حكم صادر عن الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي إيمان أفشاري.
ووفقاً لمنظمة حقوق الإنسان في إيران، اعتُقل حسن أميري في 19 مارس 2026 عند نقطة تفتيش، بتهمة عثور عناصر الأمن على صورة لموقع تعرض للقصف في هاتفه المحمول.
ونقلت المنظمة عن مصدر مطلع أن حسن تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة تفيد بأن شقيقه التوأم حسين يحتفظ بمزيد من الصور على جهاز الكمبيوتر المحمول (اللاب توب) الخاص به، في حين أن الشقيقين لا يملكان أي جهاز كمبيوتر محمول.
وفي نهاية المطاف، اعتُقل حسين أميري، الذي يعمل "فني سيارات" في كرج، في 23 مارس الماضي ونُقل الشقيقان بعد ستة أيام إلى سجن قزل حصار للاستجواب.
وأفادت وكالة "هرانا"، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن لائحة الاتهام الصادرة ضدهما استندت إلى مجرد مشاهدة صور لمبانٍ متضررة كأساس لتوجيه تهمة "التجسس لصالح إسرائيل". وبحسب التقارير، يُحتجز الشقيقان بشكل منفصل في "الجناح 35" بسجن قزل حصار، ومحرومان من حق رؤية بعضهما البعض.
"هرانا": الحكم بإعدام سجين سياسي في سجن شيبان بالأهواز
وقبل أقل من أسبوعين، أفاد موقع "هرانا" الحقوقي في 24 مايو (أيار) الماضي بصدور حكم بالإعدام بحق روح الله كركي، السجين السياسي في سجن شيبان بالأهواز.
ويواجه كركي تهماً، من بينها التعاون مع منظمة "مجاهدي خلق"، والتجسس لصالح إسرائيل، والعمل ضد الأمن القومي، وهو شقيق أمين كركي، أحد معتقلي احتجاجات ديسمبر 2017.
ووفقاً لهذا التقرير، صدرت مؤخراً لائحة اتهام ضد كركي بتهم "نشر وإفشاء وثائق سرية"، و"التعاون مع منظمة مجاهدي خلق"، و"التجسس لصالح إسرائيل وتبادل معلومات عسكرية وأمنية"، و"إهانة المقدسات والمسؤولين"، و"العمل ضد الأمن القومي"، وأُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات الثانية في الأهواز.
وبحسب "هرانا"، نُقل هذا السجين السياسي إلى سجن شيبان بالأهواز في العاشر من الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد أن اعتقلته القوات الأمنية في 5 أغسطس (آب) الماضي في أنديمشك. وأشار الموقع إلى أن روح الله هو شقيق أمين كركي، وأضاف أن "أمين كركي توفي في أبريل (نيسان) 2018 في ظروف غامضة عقب إعادة اعتقاله".
نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، استغلال بلاده لبيروت. وهو ما طرحه الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الذي قال إن طهران حوّلت لبنان إلى "ورقة تفاوض" خاصة بها.
وكتب عراقجي، يوم السبت 6 يونيو (حزيران)، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، ردًا على الانتقادات الشديدة للرئيس اللبناني: "لو كان لبنان ورقة تفاوض بيد إيران، لكان قد تم التوصل إلى اتفاق منذ زمن طويل. سيدي الرئيس، أنقذ لبنان من عدوه الحقيقي".
وأضاف: "استنادًا إلى تصريحات السيد عون، قد يُفهم أن إيران هي التي تحتل خُمس لبنان، وتهجّر ربع اللبنانيين، وتقصف بلده يوميًا".
وجاء رد عراقجي بعد مقابلة عون الأخيرة مع قناة "سي إن إن".
وقد شهدت العلاقات بين طهران وبيروت توترًا في ظل التطورات الإقليمية بعد هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، التي شنتها حماس ضد إسرائيل.
وبعد مقتل الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، حليف طهران، في شهر سبتمبر 2024، تراجع وضع هذه الجماعة المسلحة بشكل كبير.
وبعد مقتل نصر الله واستهداف جزء كبير من قوات حزب الله في العملية المعروفة بـ "هجمات البيجر"، بدأت تبرز دعوات لنزع سلاح الجماعة الموالية لإيران.
وبعد نحو عام من وفاة نصرالله، وافقت الحكومة اللبنانية في شهر يوليو (تموز) 2025 على المبادئ العامة لخطة أميركية لنزع سلاح حزب الله خلال اجتماع مجلس الوزراء.
وقد قدم هذه الخطة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى لبنان وسوريا، توم باراك.
وبالتزامن مع إقرار الخطة في مجلس الوزراء اللبناني، أكد عراقجي في جزء من مقابلة له مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بشأن حزب الله: "هذه ليست المرة الأولى التي تُبذل فيها محاولات لنزع سلاح حزب الله وإبطال سلاح المقاومة. والسبب واضح، إذ إن قدرة سلاح المقاومة في ميدان القتال أصبحت واضحة للجميع".
وأدى موقف حزب الله الرافض لقرار الحكومة اللبنانية، بدعم من إيران، إلى زيادة التوتر في العلاقات بين طهران وبيروت، حتى إن حزب "الكتلة الوطنية اللبنانية" طالب بعد ثلاثة أيام من تصريح عراقجي، في 9 أغسطس (آب) 2025، باتخاذ إجراء عاجل من الحكومة اللبنانية لاستدعاء السفير الإيراني في بيروت واعتباره "شخصًا غير مرغوب فيه".
وبعد أقل من أسبوع من قرار مجلس الوزراء اللبناني، أثارت زيارة الأمين السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى بيروت انتقادات من وسائل الإعلام والأوساط السياسية اللبنانية.
ووُصفت هذه الزيارة بأنها تدخل واضح من طهران في الشؤون الداخلية للبنان ومحاولة لدفع حزب الله إلى الاحتفاظ بسلاحه، كما وُصفت بأنها "وقاحة" و"جرأة".
والآن، وبعد أقل من عام على قرار الحكومة اللبنانية، ما زال حزب الله يرفض نزع سلاحه. كما أن طهران أدرجت مسألة وقف الهجمات الإسرائيلية على حزب الله ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.