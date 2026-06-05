قال خطيب الجمعة المؤقت في طهران، علي أكبري، إن إيران انتقلت "من عصر الصواريخ الدقيقة إلى عصر البيانات الدقيقة"، مشيرًا إلى أنه عندما يصدر "مقر خاتم الأنبياء" بيانًا، فإن ذلك "يرعب الأعداء ويقوّض حياتهم".

وأضاف أن ما وصفه بـ "المؤامرة الجارية في لبنان" تم إفشالها، على حد تعبيره، بفضل بيانات وزير الخارجية ورئيس البرلمان والقوات المسلحة في إيران، والتي "أفقدت العدو القدرة على الحركة".

وتابع أكبري قائلاً إنه في السابق كان "مجرد عبوس من العدو أو تحرك سفينة حربية" يؤدي إلى تراجع قيمة العملة الوطنية، بينما تغيرت الآن موازين القوى في المنطقة، وتعرضت الهيمنة النفسية للعدو للانهيار، بحسب تعبيره، مع ما وصفه بـ "اهتزاز الدولار".