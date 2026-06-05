قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للصحافيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس ون"، خلال توجهه إلى ولاية ويسكونسن: "حققنا نجاحًا كبيرًافيما يتعلق بإيران. لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي".
وأضاف: "إنهم ليسوا في موقع يسمح لهم بامتلاك هذا السلاح".
تحدث المستشار الاقتصادي البارز للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع بدء موسم السفر الصيفي، بنبرة متفائلة بشأن ارتفاع أسعار الوقود، وقال إن الأسعار ستتراجع بعد التوصل إلى اتفاق مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز.
ونقلت شبكة «سي بي إس نيوز» عن مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، قوله للصحافيين، يوم الجمعة 5 يونيو (حزيران): «أسعار البنزين تمثل قضية مهمة. نحن ندرك أن المواطنين يتعرضون لضغوط بسببها، وقد اتخذنا مجموعة من الإجراءات للحد من الاضطرابات، ونتوقع أن يكون هذا الوضع مؤقتاً».
قال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "إذا استمرت الحرب ولم يُرفع الحصار البحري، فسوف نوسّع نطاقها إلى المحيط الهندي ومضيق باب المندب والبحرين الأحمر والمتوسط، وسنمنح بُعدًا جديدًا للحرب باستهداف قواعد أميركية أخرى".
وأضاف: "ستتكبد الولايات المتحدة خسائر أكبر بكثير، وستكون خسائرها فادحة".
وتابع رضائي: "يجب على ترامب أن يتخذ قرارات مستقلة عن إسرائيل، وأن يعترف بحقوق الشعب الإيراني، ويرفع الحصار، ويفرج عن أموالنا المجمدة. هذا يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة لمستقبلنا مع الولايات المتحدة".
قال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، تعليقاً على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بشأن احتمال لقاء مجتبى خامنئي: "لن يحدث هذا الأمر. نحن حاليًا في المرحلة الأولى من المفاوضات، التي أوصلها ترامب إلى طريق مسدود، وعليه كسر هذا الجمود".
وتابع: "لقد أعلنت إيران ضرورة الإفراج عن الأصول المجمدة، لكن الأميركيين لا يقولون الحقيقة في هذا الشأن".
وأكد: "إذا كان ترامب جادًا في المفاوضات، فإن 24 مليار دولار ليست مبلغًا كبيرًا بالنسبة للولايات المتحدة. وإذا كان يريد فعلاً التوصل إلى اتفاق مع طهران، فإن هذا المبلغ يمثّل اختبارًا لمدى جديته وحُسن نيته".
قال خطيب الجمعة بمدينة "الأهواز"، محمد نبي موسوي فرد: "إن لبنان خط أحمر بالنسبة لإيران، وإن استقرار المنطقة لن يكون دائماً إلا في حال توقف الهجمات ضد حزب الله".
وأضاف: "في حال وقوع أي اعتداء ولو بسيط على الأراضي اللبنانية، فإن مرحلة الحوار ستنتهي".
وتابع موسوي فرد: "مضيق هرمز لن يقع أبداً في يد العدو، والقوات المسلحة في حالة جاهزية كاملة للرد على أي اعتداء، وإن إجراءات مثل زرع الألغام أو فرض رسوم في هذا المضيق تهدف إلى الحفاظ على الأمن المستدام في المنطقة".
قال نائب رئيس لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني، علي رضا عباسي، لموقع "خانه ملت": "إن الحصار البحري فُرض بعد قبول وقف إطلاق النار، ولذلك فإنه يُعد انتهاكًا واضحًا للهدنة، والحل الصحيح هو كسر الحصار البحري عبر القوة الميدانية، لا من خلال تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات".
وأضاف: "يجب على فريق التفاوض متابعة هذا الملف بجدية وعدم السماح للطرف الآخر باستغلال الظروف الحالية لفرض مطالب جديدة".