أفادت شبكة "سي بي إس نيوز"، نقلًا عن مصادر ، بأن الوسطاء يواصلون حتى يوم الأحد مناقشاتهم بشأن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وبحسب التقرير، أجرى ترامب يوم الجمعة تعديلات على نص مذكرة التفاهم، وأُرسلت النسخة الجديدة إلى طهران للمصادقة عليها، إلا أن #إيران لم تقدم ردًا حتى الآن.

وأضاف التقرير أن هذه هي المرة الثالثة التي يُدخل فيها دونالد ترامب تعديلات على المقترح الأميركي.

وأشار إلى أن المقترح يجري تبادله بين طهران وواشنطن عبر وسطاء، فيما تتولى باكستان قيادة هذا المسار. ووفقًا للمصدر، فإن التعديلات التي أدخلتها الولايات المتحدة كانت كبيرة نسبيًا، رغم أن تفاصيلها لم تُنشر بعد، كما لا يوجد حتى الآن أي موعد نهائي محدد للتوصل إلى اتفاق.