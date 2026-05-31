ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة بشأن نص تفاهم محتمل لا يزال مستمرًا، مع قيام الطرفين بطرح تعديلات بشكل متبادل، دون التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق نهائي، مع بقاء احتمال فشل أي تفاهم قائمًا.

وأضافت الوكالة أن "الأصل في التعامل مع الولايات المتحدة هو عدم التفاهم والمفاوضات"، مشيرة إلى أنه في حال تحقق أي تفاهم، يجب أن يتضمن "أطرًا ونقاطًا محكمة للغاية".

كما أشارت إلى أن الوضع الحالي في مضيق هرمز، في حال تقييد أو إغلاق الملاحة فيه، قد يشكل ضغطًا اقتصاديًا مهمًا على الولايات المتحدة وحلفائها، معتبرة ذلك "أداة قوة" بيد إيران.

وتابعت الوكالة أنه إذا سعت واشنطن إلى إدارة الملف بطريقة ترفع الضغط عن نفسها عبر ملف مضيق هرمز وتبقيه على إيران، ثم تتيح لنفسها حرية أكبر في التصعيد، فإن "عدم التوصل إلى اتفاق سيكون أفضل من أي تفاهم".