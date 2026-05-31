قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، إن "الملف النووي رُفع من على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة"، مؤكداً أن "المفاوضات من أجل إنهاء الحرب ما زالت مستمرة، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي، ونعلم أنها لن تُفضي إلى نتيجة".وأضاف أن "طهران تتفاوض حالياً بشأن منع تكرار الحرب، ودفع التعويضات، وخروج القوات الأميركية من المنطقة، ورفع الحصار البحري".وتابع كوثري أن "العديد من الدول قبلت بفرض إيران سيطرتها على المضيق".
قال نائب رئيس البرلمان الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، إن "الحصار الاقتصادي الذي يفرضه العدو سنواجهه بحصار مضاد"، داعيًا إلى متابعة وتفعيل المسارات البديلة والممرات البرية بشكل أقوى.
وأضاف أن خطط الأشهر المقبلة يجب أن تُبنى على فرض استمرار الحصار، وعدم التعويل على أي انفراجات مؤقتة قد يتيحها الطرف الآخر.
وأشار حاجي بابائي إلى ضرورة اتخاذ تدابير تمكّن من الاستفادة من الطرق البحرية في الجنوب والموانئ الرئيسية عبر "تجاوز الحصار وتقليل أثره العملي"، بما يضمن استمرار تأمين جزء من احتياجات البلاد.
ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة بشأن نص تفاهم محتمل لا يزال مستمرًا، مع قيام الطرفين بطرح تعديلات بشكل متبادل، دون التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق نهائي، مع بقاء احتمال فشل أي تفاهم قائمًا.
وأضافت الوكالة أن "الأصل في التعامل مع الولايات المتحدة هو عدم التفاهم والمفاوضات"، مشيرة إلى أنه في حال تحقق أي تفاهم، يجب أن يتضمن "أطرًا ونقاطًا محكمة للغاية".
كما أشارت إلى أن الوضع الحالي في مضيق هرمز، في حال تقييد أو إغلاق الملاحة فيه، قد يشكل ضغطًا اقتصاديًا مهمًا على الولايات المتحدة وحلفائها، معتبرة ذلك "أداة قوة" بيد إيران.
وتابعت الوكالة أنه إذا سعت واشنطن إلى إدارة الملف بطريقة ترفع الضغط عن نفسها عبر ملف مضيق هرمز وتبقيه على إيران، ثم تتيح لنفسها حرية أكبر في التصعيد، فإن "عدم التوصل إلى اتفاق سيكون أفضل من أي تفاهم".
قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن الدورة الثالثة للبرلمان الثاني عشر تبدأ في وقت يرافقه "ذكرى المرشد الشهيد"، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أنهم ما زالوا غير مستوعبين فقدان "مرشد الأمة وأبها".
وأضاف أن "المرشد علّمنا ألا ننحني أمام التهديد أو الابتزاز، وأن نواجه العدو حتى آخر قطرة دم".
وتابع قاليباف أن "رؤية المكان الخالي للمرشد مؤلمة"، لكنه قال إنهم يشعرون بالتفاؤل إزاء "الإدارة والمرشد الجديد".
قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن الدورة الثالثة للبرلمان الثاني عشر تبدأ في وقت يرافقه "ذكرى المرشد الشهيد"، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أنهم ما زالوا غير مستوعبين فقدان "مرشد الأمة وأبها".
وأضاف أن "المرشد علّمنا ألا ننحني أمام التهديد أو الابتزاز، وأن نواجه العدو حتى آخر قطرة دم".
وتابع قاليباف أن "رؤية المكان الخالي للمرشد مؤلمة"، لكنه قال إنهم يشعرون بالتفاؤل إزاء "الإدارة والمرشد الجديد".
نشرت صحيفة "خراسان"، المقربة من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، مقالًا رجّحت فيه أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لن تصل إلى نتيجة، متوقعة استمرار حالة التوتر وربما الحرب.
واعتبرت الصحيفة أن تصريحات وردود الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهدف إلى إدارة الأسواق المالية والتأثير عليها.
وفي إشارة إلى تصريحات ترامب الأخيرة بشأن رفع الحصار البحري عن إيران، ذكرت الصحيفة أن "منشور ترامب قبل عطلة نهاية الأسبوع بث موجة من التفاؤل في الأسواق العالمية ورفع سعر خام برنت إلى نحو 84 دولارًا".
وأضافت أن مقربين من الرئيس الأميركي استفادوا من هذا النوع من التصريحات عبر عمليات مضاربة في الأسواق المالية، محققين أرباحًا كبيرة.
واختتمت الصحيفة بالقول إن "اتفاقًا أوليًا ومؤقتًا ممكن الحدوث، لكنه لن يكون نتيجة توافق حقيقي على إنهاء التوتر، بل ثمرة لإدارة الأزمة من الطرفين، ومن غير المرجح أن يؤدي إلى اتفاق شامل".