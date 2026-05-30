قال نائب منسق الجيش الإيراني، حبيب الله سياري، إن القوات البحرية وبقية القوات المسلحة في البلاد تمتلك اليوم أحدث المعدات المتوافقة مع التقنيات الحديثة.
وأضاف أن "العدو يجب أن يعلم أن أي اعتداء على أراضي البلاد سيقابل برد أقوى وأكثر حزمًا من السابق".
أعلنت القيادة المركزية (سنتكوم) أن القوات الأميركية عطّلت سفينة الشحن "إم في ليان ستار" التي ترفع علم غامبيا أثناء توجهها إلى أحد الموانئ الإيرانية، وذلك بعد استهدافها بصاروخ أدى إلى تعطيل محركها.
وأضافت "سنتكوم' أنه تم توجيه أكثر من 20 تحذيرًا للسفينة وإبلاغها بأنها تنتهك ما وصفته بـ "الحصار المفروض من الولايات المتحدة".
وذكرت في بيانها أنه بعد رفض طاقم السفينة الامتثال للأوامر، نفذت طائرة أميركية ضربة بصاروخ "هلفاير" استهدفت غرفة محرك السفينة، ما أدى إلى إخراجها عن الخدمة ومنعها من مواصلة الإبحار نحو إيران.
وختمت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بيانها بالقول إن القوات الأميركية عطّلت حتى الآن خمس سفن تجارية، وغيّرت مسار 116 سفينة أخرى ضمن ما وصفته بجهود تنفيذ الحصار، مشيرة إلى أن هذه العمليات تأتي في وقت لا يزال فيه وقف إطلاق النار مع إيران قائمًا.
أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، في تقرير بعنوان "تفاصيل غير رسمية" حول اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن، بأن الولايات المتحدة ستلتزم خلال 60 يومًا بإتاحة وصول طهران إلى 12 مليار دولار من الأصول، على نحو يتيح تحويلها وإنفاقها في البنوك المقصودة دون قيود.
وأضاف التقرير أن إيران ستكون الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد طبيعة السفن العابرة لمضيق هرمز، وأن أي سفينة تُعتبر حمولتها "مهددة" أو يكون المستفيد منها النهائي في حالة "عداء" مع إيران لن تُصنّف كسفينة تجارية، ولن يُسمح لها بالمرور عبر المسارات المحددة.
وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن هذا النص لا يزال في إطار اتفاق غير رسمي، لأنه ما زال قيد المراجعة والتفاوض وإعادة التدقيق.
قال نائب الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني، يد الله جواني، إن "الميادين جاهزة"، مضيفًا أنه إذا ارتكب العدو خطأً جديدًا، فإن رد طهران سيكون "أشد صلابة وأكثر حسمًا وغير قابل للتصور".
وأضاف أن إيران باتت تفرض سيطرتها على مضيق هرمز، وحققت بعد 500 عام، على حد تعبيره، موقعًا وصفه بأنه "حق مشروع للشعب الإيراني".
وتابع جواني أن العدو يواجه الآن خيارين فقط: "الخيار السيئ والخيار الأسوأ".
بحسب معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، تم اعتقال بيمان دستجردي كرمانشاهي، البالغ من العمر 32 عامًا ويعمل مصورًا، في أبريل (نيسان)، بتهم "الدعاية ضد النظام، والتعاون مع إسرائيل عبر نشر قصص (ستوري) على إنستغرام، وإهانة المقدسات، وإهانة المرشد" .
وأضافت المعلومات أنه نُقل إلى سجن لاكان في مدينة رشت، فيما لا تتوفر معلومات عن وضعه الحالي.
وكان قد اعتُقل سابقًا في بداية الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى بسبب نشره قصصًا (ستوري) على "إنستغرام"، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا بكفالة.
كتب مهدي محمدي، مستشار رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أنه "خلافًا للحملة الإعلامية والنفسية الواسعة التي تشنها وسائل الإعلام الغربية، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي".
وأضاف أن طهران "في موقع قوة"، معتبرًا أن أي اتفاق محتمل "ليس سوى تكتيك لشراء الوقت والموارد، وليس استراتيجية قائمة على السعي إلى السلام".
وتابع: "نحن من سيحدد مصير المعركة".