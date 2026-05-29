أوردت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤول أميركي رفيع، أن اجتماع دونالد ترامب في "غرفة العمليات" بالبيت الأبيض استمر نحو ساعتين، لكنه لم يُفضِ بعد إلى قرار نهائي بشأن أي اتفاق جديد مع طهران.
وأضاف هذا المسؤول أن الإدارة الأميركية ترى أنها تقترب من التوصل إلى اتفاق، إلا أن بعض القضايا لا تزال قيد البحث والخلاف، ومن بينها مسألة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة.
أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بأن "النص المزعوم الذي قدّمه ترامب بشأن الاتفاق أحادي الجانب"، مؤكدة أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حول أي من بنوده حتى الآن.
وأضافت أن طهران لم ترسل بعد النص المفترض المكوّن من 14 بندًا إلى الولايات المتحدة، وفق ما تردده بعض التقارير الإعلامية.
كما ذكرت أن ادعاءات ترامب بشأن المواد النووية الإيرانية تمثل، بحسب تعبيرها، تراجعًا واضحًا عن مزاعمه السابقة حول نقل هذه المواد إلى الولايات المتحدة.
وأشارت أيضًا إلى أن ترامب كان قد أعلن سابقًا أنه عقد اجتماعًا في "غرفة العمليات" بالبيت الأبيض لاتخاذ القرار النهائي بشأن إيران.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنّ المرحلة الحالية تتركّز على إنهاء الحرب، ولا تجري أي مفاوضات بشأن تفاصيل البرنامج النووي.
وأضاف أنه لم يتم التوصل إلى أي تفاهم نهائي مع الولايات المتحدة حتى الآن.
وأوضح أن ما تسميه الولايات المتحدة "حصارًا بحريًا" إجراء غير قانوني منذ البداية، لأنه يشكّل خرقًا لوقف إطلاق النار وإخلالًا بحرية الملاحة الدولية، متسائلاً عما إذا كان سيتم تنفيذه فعليًا أم أنه مجرد "دعاية".
كما شدّد على أن طهران ودّعت لغة "يجب" منذ 47 عامًا، ولا ينبغي لأي طرف غربي عند الحديث عن إيران أن يستخدم هذه الصيغة.
أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤول إيراني رفيع، أن تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، غير صحيحة.
وأضاف هذا المسؤول أن أي مذكرة تفاهم محتملة بين طهران وواشنطن لا تتضمن أي بنود تتعلق بالملف النووي.
وأشار أيضًا إلى أنه تم التوصل إلى تفاهم سياسي بين طهران وواشنطن، لكن هذا الاتفاق لم يُحسم أو يُصادق عليه بشكل نهائي بعد.
ذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي بين إيران والولايات المتحدة، مضيفة أن منشور الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال" يأتي ضمن ما وصفته بنمطه المعتاد في إطلاق مواقف أحادية و"مبالغ فيها عن الذات".
وأضافت الوكالة أن إصرار ترامب على عدم دفع الأموال المجمّدة لا يؤدي إلا إلى زيادة شكوك طهران بشأن جدية الولايات المتحدة.
كما أشارت إلى أن تصريحات ترامب حول رفع الحصار البحري عن إيران يجب التعامل معها بحذر، معتبرة أنه في حال تنفيذ ذلك فعليًا فإنه لا يعد سوى وقف لأحد خروقات وقف إطلاق النار، لأن الحصار لم يكن ينبغي أن يحدث من الأساس، على حد قولها.
قال رئيس مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية في طهران، محسن محمودي، إن "المقر مستعد لتنظيم مراسم مهيبة ومليونية للمرشد الرحل، علي خامنئي"، لكنه أوضح أن الموعد النهائي للمراسم لم يُحدد بعد، وسيتم الإعلان عنه فور تحديده.
وأضاف أن "المواكب يمكنها التقدم للتسجيل من أجل المشاركة في تنظيم هذا الحدث الكبير".
ويُشار إلى أن المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، قُتل في الساعات الأولى من الحرب يوم 28 فبراير (شباط) الماضي، إلا أن وضع الجثمان ومراسم التشييع لا يزال غير محسوم بعد نحو ثلاثة أشهر.