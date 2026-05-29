أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع للولايات المتحدة، تخصيص مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تتعلق بالشبكات المالية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك شركات الواجهة وأسطول الظل المستخدم في بيع النفط.
وأضاف البرنامج أن الحرس الثوري يستخدم هذه الآليات، بحسب ما جاء في الإعلان، لتمويل ما وصفه بأنشطة "إرهابية".
وفقًا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال زيارة لمواقع الجيش في مزارع شبعا داخل الأراضي اللبنانية، إن أي ضربة لحزب الله تُعدّ ضربة لـ "محور إيران واستثماراتها في المنطقة".
وأضاف زامير أن الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية عالية لأي تطور محتمل، بما في ذلك مواجهة إيران.
وأكد أنه لن يُسمح لحزب الله بتحويل أي نقطة إلى حصن أو منطقة آمنة، قائلاً: «خطنا الأصفر لا يقيّدنا؛ في أي مكان نرصد فيه تهديدًا وأينما يلزم، سنعمل على إزالته».
وأشار أيضًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التقدم في مناطق جديدة إذا دعت الحاجة العملياتية.
وحدد زامير هدف العمليات بأنه "تكثيف الضربات ضد حزب الله، وإبعاد التهديدات، وتعزيز الدفاع عن المستوطنات الشمالية"، مضيفًا أن القوات الإسرائيلية مستمرة في التقدم والعمليات.
كما قال إن أكثر من 7500 عنصر من حزب الله قُتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 2500 منذ بدء عملية "زئير الأسود".
قال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي: "إذا استمر الحصار البحري لما يتجاوز فترة زمنية محددة، فسنشنّ هجومًا".
وأضاف أن "الحرس الثوري يعمل على أساس الحرب غير المتكافئة، ويستخدم الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة والقوارب السريعة كأدوات رئيسية للردع".
وتابع قائلاً: "الولايات المتحدة تهاجمنا في الظلام، بينما نحن نرصد كل تحركاتها".
كتب المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، على منصة "إكس"، أن "إدارة إيران لمضيق هرمز أصبحت أمرًا ثابتًا أمام العالم"، وأن السفن تمر عبره بعد "الحصول على إذن ودفع الرسوم وبإرشاد من البحرية التابعة للحرس الثوري".
وأضاف أن الشخص الوحيد الذي "لا يؤمن بذلك أو لا يريد أن يؤمن به" هو الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قائلًا إن "جيشه يأتي من حين لآخر لفتح المضيق ثم يتلقى الضربات ويعود".
كما خاطب رضائي وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، متابعًا: "بدلاً من إطلاق التهديدات الفارغة، فكروا في الانحناء للقوة الإيرانية في المياه الخليجية".
قال خطيب الجمعة بمدينة "شيراز" في إيران، لطف الله دجکام: "إن ولاية الفقيه في عصر الغيبة تعد امتدادًا لخط الولاية الإلهية، وعلى هذا الأساس تشكل النظام الإيراني واستمر".
وأضاف: "كما تم تثبيت مسار الهداية للأمة الإسلامية، فإن استمرار هذا المسار اليوم يتواصل في إطار ولاية الفقيه والقيادة الدينية للمجتمع".
وتابع: "دون محور ولاية الفقيه يفقد النظام الديني وظيفته ومعناه الكامل".
أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية لندن، يوم الجمعة 29 مايو (أيار)، أنها وجهت اتهامات لمواطن يوناني بالتعاون مع جهاز استخبارات تابع للنظام الإيراني.
وقالت الشرطة إن القضية تتعلق بمحاولة استهداف صحافي مقيم في بريطانيا يعمل لصالح "إيران إنترناشيونال".
وبحسب البيان، فإن إيفانيس آيدينيديس (46 عامًا)، وهو مواطن يوناني مقيم في ميونيخ بألمانيا، اعتُقل في 26 مايو الجاري، في منطقة "ويست ساسكس" على يد محققي مكافحة الإرهاب في لندن.
وأوضحت الشرطة أن محكمة "ويستمنستر" سمحت بتمديد احتجازه حتى 29 مايو، وبعد تنسيق مع النيابة العامة الملكية وُجهت إليه التهم المرتبطة بالقضية.
وأكدت الشرطة أنها لا ترى وجود تهديد أوسع على الجمهور مرتبط بهذه القضية.
وقالت قائدة وحدة مكافحة الإرهاب في لندن، هيلين فلاناغان: "ندرك أن هذا الأمر قد يثير قلقاً، خاصة بين العاملين في وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية. نحن نعمل مع عدد من المؤسسات والأفراد لتقديم المشورة والدعم بشأن السلامة والأمن، ويشمل ذلك الشخص والمؤسسة المرتبطين بهذه القضية".