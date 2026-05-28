قالت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بشأن مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن، إن "نص مذكرة التفاهم المحتملة لم يتم حتى الآن الانتهاء منه بشكل نهائي أو قطعي، خلافًا لما تدّعيه مصادر غربية".
وأضافت الوكالة، نقلاً عن مصدر قريب من فريق التفاوض، أن طهران لم تُبلغ حتى الآن المفاوض الوسيط في باكستان بالانتهاء من صياغة النص.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة خلال مؤتمر «بيكعات هاردن»: «في اليوم الأول أو الثاني من الحرب، قلت إننا سنغيّر وجه الشرق الأوسط. ومنذ البداية كان واضحًا أننا لا نواجه حماس وحزب الله فقط، بل إن محور إيران يقف خلفهما».
وبحسب مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لمكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أضاف نتنياهو: «كنا بحاجة إلى تغيير. والنقطة الثانية التي كانت واضحة بالنسبة لي هي أن مرحلة تحمل الضربات وامتصاصها قد انتهت. لم نعد نتحمل الضربات، بل خرجنا من الحالة الدفاعية وبدأنا نوجه لهم الضربات واحدة تلو الأخرى".
وتابع: " لم ننفذ من قبل عمليات على هذه المسافات، وبهذا التواصل وبهذه الشدة في أجواء طهران. كما أننا لم نعمل بهذه القوة في أجواء اليمن، ولا حتى ضد أعداء أقرب أو أبعد. لقد استعدنا زمام المبادرة وحافظنا عليها، وهذا أمر بالغ الأهمية".
وقال نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، بشأن " تشديد الرقابة على حالات الإجهاض غير القانونية": "سنتعامل دون أي تساهل مع أي تقارير عن عمليات إجهاض غير قانونية في المراكز الطبية والعيادات".
وأضاف، في حديثه لوكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن "إلغاء التراخيص وإحالة المخالفين إلى السلطة القضائية" يُعدّ أقل العقوبات بحق المتورطين في "الإجهاض غير القانوني".
وكانت رسالة منسوبة سابقًا إلى المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، قد شددت على ضرورة زيادة عدد السكان في إيران.
أظهرت صور ومعلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أنه في إطار الإجراءات المستمرة التي تتخذها السلطات ضد المواطنين المحتجين وعائلات الضحايا، جرى تخريب شاهد قبر الراحل مبين قنبري في مدينة "خوي" .
وكان قنبري، وهو لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 20 عامًا من أبناء خوي ولاعب في فريق شباب نادي بيكان، قد قُتل يوم الخميس 8 يناير (كانون الثاني) الماضي خلال "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة" في طهران، إثر إصابته برصاص قوات القمع التابعة للنظام الإيراني. وتسلمت عائلته جثمانه من منطقة كهريزك للطب الشرعي.
ويُعد مبين قنبري عاشر لاعب كرة قدم يُقتل على يد قوات القمع التابعة للنظام الإيراني خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
أفادت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بمقتل الشقيقين: ميثم ويسي ومجتبى ويسي عند الساعة الرابعة فجر الخميس 28 مايو (أيار)، في قرية "قلعة كهُوش" بقضاء مقاطعة دالاهو، في محافظة كرمانشاه غربي إيران، وذلك بعد إطلاق نار مباشر من قوات الحرس الثوري الإيراني.
وبحسب التقرير، كان الشقيقان يعيشان متخفّيين بعد "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة" في إيران.
وذكرت "هنغاو" أن "المكان الذي كان يختبئ فيه الشقيقان تمت محاصرته بشكل كامل من قبل قوات الحرس الثوري؛ حيث أطلقت النار من أربع جهات دون أي تحذير مسبق، ما أدى إلى مقتل ميثم ومجتبى ويسي على الفور".
وأضافت المنظمة أن مكان إقامة الشقيقين خضع لحصار أمني مشدد من قبل قوات الحرس الثوري، وأن عناصر مسلحة أطلقت النار من أربع جهات على المنزل من دون أي إنذار مسبق، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.
ووفقًا للتقرير، فإن ميثم ومجتبى ويسي كانا من أتباع الديانة اليارسانية، ومن الناشطين الثقافيين البارزين، كما كانا من مؤسسي مكتبة "دره دريج" في محافظة كرمانشاه.
أفادت شبكة "العربية"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، بأن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران سيتم على مرحلتين، على أن تشمل المرحلة الأولى توقيع مذكرة تفاهم.
وبحسب التقرير، فإن باكستان ستكون شاهدة على مراسم توقيع هذه المذكرة.
وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد سابقًا بأن المفاوضين في الولايات المتحدة وإيران توصلوا إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لمدة 60 يومًا لتمديد وقف إطلاق النار وبدء محادثات نووية، غير أن دونالد ترامب لم يصدر موافقة نهائية بعد.