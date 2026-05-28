أعلنت منظمة "نت بلوكس"، لمراقبة اضطرابات الإنترنت عالميًا، الخميس 28 مايو (أيار)، عبر منصة "إكس"، أنه بعد 90 يومًا من قطع وصول المستخدمين في إيران إلى الإنترنت العالمي، ورغم أن الاتصال عاد إلى حد كبير، فإن البيانات تُظهر أن المستخدمين ما زالوا يواجهون حجبًا واسعًا ورقابة مشددة.
وأضافت المنظمة أن الوضع الحالي يشبه الفترة التي كانت قائمة بين الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، في ديسمبر (كانو الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، وبداية الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي.
لقي الشاب شهاب خورشيد (22 عامًا)، وهو طالب في تخصص الهندسة المعمارية، حتفه مساء الجمعة 9 يناير (كانون الثاني) الماضي عند الساعة العاشرة تقريبًا، إثر تعرضه لإطلاق نار من قِبل قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي شهدها ميدان "كاج" في حي سعادت آباد بطهران، حيث فارق الحياة في موقع الحادث.
ووفقًا لتقارير وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن رصاصة أصابته من الخلف تحت الكتف، في حين استهدفت رصاصتان حيّتان قلبه ورئتيه بشكل مباشر.
وتُوفي شهاب في مكان الحدث، وسُلم جثمانه إلى عائلته في اليوم التالي بمركز الطب الشرعي في منطقة "كهريزك".
ونقل أصدقاؤه عنه أنه قال قبيل انضمامه إلى التجمعات الاحتجاجية: "هل دمي أغلى من دماء الآخرين لأبقى في المنزل؟ إما أن يتغير كل شيء، أو أموت أنا أيضًا".
ويُذكر أن شهاب خورشيد هو الابن الثاني لعائلته، وتنحدر أصوله من مدينة الأهواز، وكان يعاني منذ ولادته مرض السكري ويعتمد على حقن الإنسولين. ويصفه أقاربه بأنه كان شابًا شجاعًا، مرحًا، دائم الابتسامة، طيبًا ومفعمًا بالحيوية والنشاط.
وقد ووري جثمان شهاب الثرى في مقبرة "بهشت زهرا" في القطعة 211، الصف 23، القبر رقم 11.
وبحسب التقارير الواردة لـ "إيران إنترناشيونال"، لم تُمنح عائلته الإذن لتخصيص قبر مستقل له، واضطروا لدفنه في قبر عائلي مكون من ثلاثة طوابق، في الطابق العلوي فوق قبر جده.
في أعقاب سماع دوي عدة انفجارات في بندر عباس، أعلن مسؤولون بالولايات المتحدة أن الجيش الأميركي أسقط عدة مُسيّرات إيرانية بالقرب من مضيق هرمز، واستهدف موقعاً عسكرياً مرتبطاً بإطلاق الطائرات المسيّرة؛ وهو حدث قد يزيد من تعقيد المفاوضات بين طهران وواشنطن.
وفي حين تشير التقارير إلى سماع دوي عدة انفجارات وتفعيل منظومات الدفاع الجوي في محيط بندر عباس، ذكر مسؤولون أميركيون أن قوات الولايات المتحدة استهدفت عدة أهداف مرتبطة بالطائرات المسيرة الإيرانية، وذلك رداً على ما وُصف بأنه "تهديد ضد القوات الأميركية وحركة المرور التجارية في مضيق هرمز".
وفي حديث لشبكة "سي بي إس"، وصف مسؤول أميركي هذه العملية بأنها "دفاعية"، وقال إن الهجوم نُفِذ ضد موقع عسكري كان يشكّل تهديداً للقوات الأميركية والممرات التجارية في مضيق هرمز. وأكد المسؤول في الوقت ذاته أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة لا يزال قائماً.
كما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أن الجيش الأميركي نفذ عدة عمليات ضد مواقع عسكرية وطائرات مسيّرة إيرانية. وقال المسؤول إن القوات الأميركية اعترضت وأسقطت عدة طائرات مسيّرة إيرانية كانت تعتبر تهديداً للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية التجارية.
بالتزامن مع ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي رفيع المستوى أن إيران أطلقت أربع مسيرات انتحارية باتجاه سفينة تجارية أميركية، إلا أن الجيش الأميركي أسقط هذه الطائرات، واستهدف أيضاً منصة إطلاق طائرات مسيرة إيرانية أخرى قبل أن تتمكن من الإطلاق.
كما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أميركيين أن قوات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) استهدفت محطة تحكم أرضية للطائرات المسيرة في "بندر عباس"؛ وهي منشأة كانت، وفقاً لهؤلاء المسؤولين، على وشك إطلاق طائرة مسيرة خامسة.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أفادت وسائل إعلام إيرانية فجر الخميس، 28 مايو (أيار)، بسماع دوي ثلاثة انفجارات شرق بندر عباس. وأشارت التقارير إلى أن الدفاعات الجوية فُعِّلت لبضع دقائق، وأن المسؤولين المحليين يقومون بالتحقيق في مصدر الأصوات.
ومع ذلك، أعلن مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (صدا و سيما)، في بث مباشر، أنه على الرغم من سماع الأصوات، فإنه "لم تكن هناك أي علامة على حدوث انفجار" في بندر عباس، ولم تؤكد أي جهة رسمية مصدر هذه الأصوات.
وفي المقابل، نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن مصدر عسكري لم تسمّه، أن القوات الأميركية استهدفت مناطق في محيط بندر عباس بعد أن واجه الحرس الثوري "ناقلة نفط أميركية كانت تحاول المرور عبر مضيق هرمز".
وتأتي هذه الضربات في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن اتفاق محتمل مستمرة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح يوم الأربعاء، 27 مايو، بأن إيران "تفاوض في ظروف استنزافية"، معرباً في الوقت نفسه عن ثقته في أن التوصل إلى اتفاق بات قريباً، على الرغم من اعتراف المسؤولين الأميركيين بأن الهجمات الأخيرة قد تؤدي إلى تعقيد مسار المفاوضات.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، تعليقاً على الهجمات الأميركية التي استهدفت مواقع في بندر عباس فجر اليوم الخميس، أن هذا الإجراء "العدواني" ضد السلامة الإقليمية والسيادة الوطنية لإيران، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف بقائي قائلاً: "إن الخطابات والتهديدات اللفظية الصادرة عن المسؤولين الأميركيين ضد إيران وسلطنة عُمان، الدولة الصديقة والشقيقة، هي أمر مدان ومرفوض".
وفي الختام، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية التحركات والإجراءات الأميركية الأخيرة بأنها تشكل "انتهاكاً مستمراً لاتفاق وقف إطلاق النار".
صرح نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، بأن طهران تطالب واشنطن بالإفراج عن "كافة الأصول المجمدة".
وقال باقري كني: "نحاول في اتصالاتنا مع الولايات المتحدة استعادة ما هو حق لنا، وحقنا يكمن في إعادتها بالكامل ودون أي شروط حتى نتمكن من استخدامها".
وأضاف باقري كني مؤكداً: "يجب إعادة الأصول الإيرانية إلى إيران بشكل كامل وغير مشروط".
قال عضو اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، محمد ميرزائي، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يطرح يوميًا تصريحات، وصفها بأنها تفتقر إلى أي مبرر عقلاني، مضيفًا أنه "يبدو مصابًا بالخرف".
وأشار ميرزائي، في معرض حديثه عن الهجمات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، إلى أنه "تُطرح يوميًا روايات وتصريحات متناقضة، حتى إن كثيرًا من المحللين الغربيين والأميركيين لا يعتبرونها قابلة للدفاع".
وأضاف: "باستثناء ترامب نفسه، لم يقل أي من المحللين الأميركيين إن الولايات المتحدة انتصرت في هذه الحرب".
وتابع النائب الإيراني: "حتى بعض المقربين منه تحدثوا عن وضعه الذهني".