بالتزامن مع التقارير المتداولة بشأن مشاورات للتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، إن "الضامن الواقعي لاستمرار أي اتفاق هو مضيق هرمز".

وكتب ولايتي عبر منصة "إكس": "الخط الأحمر لإيران واضح، فهذه المرة لا تُعد الأوراق والتواقيع ضمانًا، بل إن الضامن العيني لبقاء الاتفاق هو مضيق هرمز. الجغرافيا لا تكذب، والحكم النهائي على المعاهدات لا يُكتب على الورق".

وأضاف: "التاريخ يشهد بأن جميع الغزاة الذين جاؤوا بأحلام الهيمنة، من الإسكندر إلى جنكيز خان وترامب، انتهوا جميعًا إلى الذوبان داخل الحضارة الإيرانية العريقة".