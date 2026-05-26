أفادت منظمة "نت بلوكس"، المعنية بمراقبة الأمن السيبراني وإدارة الإنترنت في العالم، اليوم الثلاثاء، بأن انقطاع خدمة الإنترنت في إيران قد دخل يومه الثامن والثمانين على التوالي، مشيرة إلى أن المواطنين هناك لا يزالون يعيشون في حالة من "الظلام الرقمي" بعد مرور أكثر من 2088 ساعة من الحجب المستمر.

ويأتي هذا التقرير الصادر عن المنظمة الدولية في وقت لا تزال فيه الحكومة الإيرانية تطلق وعوداً متكررة بإعادة تشغيل وربط شبكة الإنترنت الدولية في البلاد، دون ترجمة ملموسة لتلك التعهدات على أرض الواقع حتى الآن.