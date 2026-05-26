قال الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أکبر صالحي: "هناك حقيقة مفادها أننا أصبحنا منغلقين على أنفسنا ومعزولين، كما أن وضع علاقاتنا الدولية غير واضح. كثير من مشكلاتنا ناتجة عن هذه المسألة، لذلك يجب أن نخرج من هذه الهالة التي صنعناها لأنفسنا وأن نوسّع التعددية داخل البلاد".

وأضاف: "يميل نظام طهران أكثر إلى الانغلاق الداخلي والابتعاد عن التعددية في الداخل، وآمل أن يتم تصحيح هذا التوجه في ظل ما حدث، وخاصة تطورات العامين أو الأعوام الثلاثة الأخيرة والأحداث التي وقعت، وأن نتجه نحو إصلاح العلاقات الدولية والخروج من العزلة".