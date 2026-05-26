قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، يوم الثلاثاء، إن إحراز مزيد من التقدم في المحادثات بين طهران وواشنطن يعتمد على ما إذا كانت إجراءات بناء الثقة من جانب الولايات المتحدة ستؤدي إلى نتائج ملموسة.

وأضاف إبراهيم عزيزي: «لن يتم اتخاذ أي إجراء ما لم يتم تأمين مصالح الجمهورية الإسلامية بشكل كامل»، مشيراً إلى أن البرلمان يراقب المفاوضات عن كثب، وداعياً الجمهور إلى عدم القلق بشأن سير العملية.