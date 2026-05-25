أفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن خمس سجينات سياسيات يقبعن في عنبر النساء بسجن إيفين، وهنّ: كلرخ إيرائي، وزهراء صفائي، ومرضية فارسي، وشيفا إسماعيلي، وسكينة بروانة، قد حُرمن منذ من حق استخدام هاتف السجن، يوم الأحد 24 مايو (أيار)؛ كإجراء عقابي.

وأوضح الموقع أن هذا الحرمان التأديبي بحق السجينات الخمس قد فُرِض بعد قيامهن بالهتاف في باحة السجن، احتجاجًا على تنفيذ أحكام الإعدام.

وأضاف "هرانا" أن هؤلاء السجينات كُنَّ قد حُرمن في وقت سابق أيضًا من حق الزيارات الحضورية مع عائلاتهن ومحاميهن، مؤكدًا أن هذه القيود لا تزال مستمرة بحقهن حتى الآن.