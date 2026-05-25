ذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، أن رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، توجّه إلى قطر لبحث ملف "الإفراج عن الأصول المجمدة"، وذلك في إطار اللجنة الاقتصادية المرتبطة بالمفاوضات الجارية مع واشنطن.
ويأتي ذلك في وقت كانت فيه الأيام الأخيرة قد شهدت زيارة وفد قطري إلى إيران على خلفية المفاوضات.
أفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن خمس سجينات سياسيات يقبعن في عنبر النساء بسجن إيفين، وهنّ: كلرخ إيرائي، وزهراء صفائي، ومرضية فارسي، وشيفا إسماعيلي، وسكينة بروانة، قد حُرمن منذ من حق استخدام هاتف السجن، يوم الأحد 24 مايو (أيار)؛ كإجراء عقابي.
وأوضح الموقع أن هذا الحرمان التأديبي بحق السجينات الخمس قد فُرِض بعد قيامهن بالهتاف في باحة السجن، احتجاجًا على تنفيذ أحكام الإعدام.
وأضاف "هرانا" أن هؤلاء السجينات كُنَّ قد حُرمن في وقت سابق أيضًا من حق الزيارات الحضورية مع عائلاتهن ومحاميهن، مؤكدًا أن هذه القيود لا تزال مستمرة بحقهن حتى الآن.
ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور له عبر منصة "تروث سوشال"، أن "الاتفاق مع إيران إما أن يكون كبيرًا وذا مغزى، أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق".
وأضاف: "هذا يمثل تمامًا عكس كارثة الاتفاق النووي السابق (خطة العمل الشاملة المشتركة 2015) الذي أبرمته إدارة أوباما الفاشلة؛ ذلك الاتفاق الذي كان بمثابة مسار مباشر وواضح لامتلاكهم سلاحًا نوويًا. لا، أنا لا أبرم مثل هذه الاتفاقيات".
وتابع ترامب: "أنا أضحك على جميع الديمقراطيين، والجمهوريين بالاسم فقط، وعلى هؤلاء الحمقى الذين لا يعرفون شيئًا عن الاتفاق المحتمل الذي أعمل على إبرامه مع إيران؛ وهي أمور لم يتم حتى التفاوض بشأنها بعد".
أعلنت منظمة "نت بلوكس"، المعنية بمراقبة ورصد حركة الإنترنت حول العالم، صباح الاثنين 25 مايو (أيار)، أن الإغلاق التام لشبكة الإنترنت في إيران قد دخل يومه السابع والثمانين على التوالي، مشيرة إلى أن هذا الانقطاع المستمر قد تجاوز حتى الآن 2064 ساعة.
وأفادت بأن قطع الإنترنت المستمر في إيران قد قضى تمامًا على "أي نوع من الشفافية بشأن الإعدامات" التي تنفذها السلطات.
وأضافت المنظمة أن هذا التعتيم الرقمي قد زاد من تفاقم الأوضاع "غير الإنسانية" وحالة عدم اليقين اليومية التي يعيشها المعتقلون السياسيون والمعارضون، وكذلك السياح الأجانب المحتجزون هناك.
قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن طهران يجب ألا تلتزم في الملف النووي بتعهدات من شأنها إضعاف قدرتها على الردع.
وأضاف: "لا ينبغي لإيران أن تقدّم ما دفعت ثمنه باهظًا على طبق من ذهب للعدو".
ووصف القدرات النووية بأنها "أصل استراتيجي"، محذرًا من أن التخلي عنها في إطار المفاوضات قد يحمل مخاطر، ويجعل العدو أكثر "طمعًا" في شن هجمات جديدة.
قال مهدي خراطيان، وهو محلل مقرّب من الأجهزة الأمنية في إيران، إن "المرشد الراحل، علي خامنئي، كان يتنقل باستمرار ويذهب إلى مكتبه لعقد الاجتماعات، وفق بروتوكولات أمنية معقدة، كما كان مكان إقامته يتغير بشكل دائم".
وأضاف أنه لا يرى تفسيرًا لمقتله إلا في إطار "اختراق أمني".
وتابع خراطيان أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" حصل على فرصة لقتل علي خامنئي.
وأشار إلى أن مكتب خامنئي تعرّض، في الساعات الأولى من بدء الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، في 28 فبراير (شباط) الماضي، لهجوم صاروخي.