كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذو القدر، في رسالة أشار فيها إلى ما سماه "الميدان العسكري، وميدان الدبلوماسية، والشعب الحاضر في الشارع": "لن يكون هناك أي تراجع".
وأكد أن البلاد "أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى الوحدة والتماسك من أجل إحباط الأميركيين والإسرائيليين".
أفادت قناة "الحدث" الإخبارية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن إيران طرحت شرط نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الصين.
وبحسب التقرير، فإن طهران مستعدة لإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد، لكنها تسعى قبل إبرام أي اتفاق نهائي مع واشنطن إلى الحصول على ضمانات من بكين.
كما أشارت "الحدث" إلى احتمال قيام قائد الجيش الباكستاني بزيارة إلى الدوحة.
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، يوم الاثنين 25 مايو (أيار)، إن الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران لا يحقق أيًا من أهداف إسرائيل في الحرب.
واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ "العجز عن ممارسة النفوذ من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل".
وقال لابيد، خلال مؤتمر صحافي: "هذا الاتفاق سيئ لإسرائيل، وللمنطقة، وللشعب الإيراني".
أعلنت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، يوم الاثنين 25 مايو (أيار)، أن حكومتها وافقت على السماح للمنتخب الإيراني لكرة القدم بالإقامة في المكسيك خلال بطولة كأس العالم.
وأضافت أن الولايات المتحدة لم تُبدِ رغبة في استضافة الفريق الإيراني.
وقالت شينباوم إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تواصل مع الحكومة المكسيكية بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تريد إقامة المنتخب الإيراني على أراضيها أثناء البطولة.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مبارياته الثلاث في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة.
وقالت شينباوم خلال مؤتمر صحافي: "لا نرى أي سبب يمنعهم من الإقامة في المكسيك".
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية بشأن هذا الموضوع.
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، يوم الاثنين 25 مايو (أيار)، إن الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران لا يحقق أيًا من أهداف إسرائيل في الحرب.
واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ "العجز عن ممارسة النفوذ من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل".
وقال لابيد، خلال مؤتمر صحافي: "هذا الاتفاق سيئ لإسرائيل، وللمنطقة، وللشعب الإيراني".
أفاد مسؤول إسرائيلي شارك في محادثات بنيامين نتنياهو الخاصة، في تصريح لوكالة "رويترز"، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب عن مخاوفه بشأن مذكرة التفاهم التي يجرى التفاوض عليها حالياً بين طهران وواشنطن.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين قولهما إن نتنياهو ذكر في محادثات خاصة مع مقربين منه أن إسرائيل لا تملك سوى قدرة ضئيلة على التأثير في قرارات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن طهران.
وذكرت "رويترز" أن تصريحات نتنياهو هذه تأتي في وقت تم فيه استبعاد إسرائيل إلى حد كبير من المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق أولي لوقف الحرب التي اندلعت إثر قصف مشترك لمواقع النظام الإيراني من قِبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأضافت الوكالة أن نتنياهو طالب بالحفاظ على حق إسرائيل في مواصلة العمليات ضد ما يراها تهديدات محتملة على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان؛ وهو شرط قد يؤدي إلى إفشال الاتفاق إذا أصرت طهران على الوقف الكامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.