أعلنت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، يوم الاثنين 25 مايو (أيار)، أن حكومتها وافقت على السماح للمنتخب الإيراني لكرة القدم بالإقامة في المكسيك خلال بطولة كأس العالم.

وأضافت أن الولايات المتحدة لم تُبدِ رغبة في استضافة الفريق الإيراني.

وقالت شينباوم إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تواصل مع الحكومة المكسيكية بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تريد إقامة المنتخب الإيراني على أراضيها أثناء البطولة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مبارياته الثلاث في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة.

وقالت شينباوم خلال مؤتمر صحافي: "لا نرى أي سبب يمنعهم من الإقامة في المكسيك".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية بشأن هذا الموضوع.