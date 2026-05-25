قناة عبرية: إسرائيل قررت توجيه ضربات كبيرة لحزب الله الموالي لإيران
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول رفيع، أن إسرائيل ستتخلى عن سياسة "الاحتواء وضبط النفس"، وقررت توجيه ضربات كبيرة إلى حزب الله التابع لإيران.
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان إنه خلال "حرب الـ 12 يومًا" التقى المرشد الراحل، علي خامنئي، مشيرًا إلى أنه تحدث عن كيفية إجراء المفاوضات وأنه وافق على إجراء التفاوض.
وأضاف بزشكيان أنه يتجنب قول أي شيء يكون مخالفًا لاتجاه "المرشد"، معتبرًا أن ذلك "مصيبة كبيرة".
وأكد أنه "عندما يُتخذ قرار، يجب أن يخرج صوت واحد من المنظومة"، مضيفًا: "قد لا أكون معجبًا ببعض الأمور، لكن عندما يُتخذ القرار أتراجع".
كما شدد على ضرورة "ضمان حياة كريمة للجميع، سواء كانوا متدينين أو غير متدينين"، مضيفًا أنه إذا تم تحسين معيشة المواطنين، فلن تتمكن الولايات المتحدة وإسرائيل من "التآمر داخل البلاد".
قال نائب الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني، يد الله جواني، إن "المرشدين السياسيين" يجب أن يحرصوا على نقل "رواية انتصار الشعب الإيراني" إلى المجتمع.
وأضاف أن العدو، بعد هزيمته في الميدان، يسعى إلى خلق "الاختلاف والشك والتردد والضعف" داخل المجتمع.
وأكد: "إذا لم تكن هناك مجاهدة في الميدان، فلن يُهزم العدو".
وتابع أن "العدو الذي يُهزم في الميدان يحاول نشر الانقسام والشك والغموض والضعف داخل المجتمع".
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الرئيس مسعود بزشكيان أصدر توجيهًا بإعادة فتح الإنترنت الدولي.
وقال بزشكيان: "لقد سلكنا طريقًا صعبًا حتى نعيد حقوق الشعب إليه".
وكانت هيئة قيادة وتنظيم الفضاء الإلكتروني، برئاسة محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، قد عقدت اجتماعًا أقرت خلاله إعادة فتح الإنترنت.
نشر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال" صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي، قارن فيها بين فترة إدارتي الرئيس الأسبق، باراك أوباما، والسابق جو بايدن، وفترة رئاسته في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران.
وكتب أن رؤساء الولايات المتحدة في الإدارات السابقة كانوا يسعون إلى التفاوض، بينما كانت طهران تهدد باللجوء إلى العمل العسكري، أما هذه المرة، فقال إنه هو من هدّد إيران، ما دفعها- بحسب تعبيره- إلى القبول بالتفاوض.
كما نشر ترامب صورة أخرى مُولّدة بالذكاء الاصطناعي تظهر باراك أوباما إلى جانب منصة محمّلة بالأموال، وكتب أن سياسات أوباما تجاه النظام الإيراني تسببت في اندلاع الحرب.
أفادت قناة "العربية"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن مسودة اتفاق بين واشنطن وطهران قيد الدراسة. وبحسب هذه المسودة، سيتم إعادة فتح مضيق هرمز دون فرض رسوم، مع إزالة الألغام البحرية، إضافة إلى السماح لإيران ببيع وتصدير النفط.
وتشير المسودة إلى فترة 30 يومًا لاستئناف الملاحة بالكامل في مضيق هرمز، إلى جانب مهلة 60 يومًا للمفاوضات النووية.
كما تنص على وقف إطلاق النار في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، لمدة 60 يومًا مع إمكانية تمديده، وعلى أن تلتزم الولايات المتحدة بتخفيف القيود على الموانئ في جنوب إيران، إضافة إلى الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمّدة وفق آلية محددة.