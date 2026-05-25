قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان إنه خلال "حرب الـ 12 يومًا" التقى المرشد الراحل، علي خامنئي، مشيرًا إلى أنه تحدث عن كيفية إجراء المفاوضات وأنه وافق على إجراء التفاوض.

وأضاف بزشكيان أنه يتجنب قول أي شيء يكون مخالفًا لاتجاه "المرشد"، معتبرًا أن ذلك "مصيبة كبيرة".

وأكد أنه "عندما يُتخذ قرار، يجب أن يخرج صوت واحد من المنظومة"، مضيفًا: "قد لا أكون معجبًا ببعض الأمور، لكن عندما يُتخذ القرار أتراجع".

كما شدد على ضرورة "ضمان حياة كريمة للجميع، سواء كانوا متدينين أو غير متدينين"، مضيفًا أنه إذا تم تحسين معيشة المواطنين، فلن تتمكن الولايات المتحدة وإسرائيل من "التآمر داخل البلاد".