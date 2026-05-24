لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: إذا اندلعت الحرب مجدداً فستشمل دولاً عديدة
صرّح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، فدا حسين مالكي، قائلاً: "الحرب القادمة إذا وقعت، فإن نيرانها ستشمل دولاً عديدة؛ لا سيما الدول العربية في المنطقة. لكن جهود باكستان وجهود بعض الدول الأخرى، وحتى قطر، تنصبّ على إبعاد الحرب عن المنطقة؛ لأنها تنطوي على أي حال على تداعياتها الخاصة".
وأضاف مالكي: "الأميركيون لم يتمكنوا حتى الآن من كسب ثقة إيران، كما أن دول المنطقة قلقة أيضاً من التداعيات الثقيلة لأي حرب محتملة".