أعلنت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، عن إعدام السجين السياسي مجتبى كيان، وذلك بعد تشكيل ملف قضائي بحقه في دائرة العدل بمحافظة البرز، بتهمة إرسال معلومات عن الصناعات العسكرية الإيرانية إلى "العدو" خلال الحرب الأخيرة.

ووفقاً للتقرير، فإن مجتبى كيان كان قد أرسل هذه الرسائل إلى "شبكة فضائية معادية".

وكان قد حُكم على هذا المواطن بالإعدام ومصادرة جميع ممتلكاته بتهمة القيام بأنشطة استخباراتية لصالح إسرائيل والولايات المتحدة.

وبحسب ما أعلنته السلطة القضائية، فإن الفترة الممتدة من اعتقال مجتبى كيان وحتى تنفيذ حكم إعدامه في 24 مايو 2026، استغرقت أقل من 50 يوماً.