رئيسة المفوضية الأوروبية: على النظام الإيراني وقف أنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة
رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالتقدم المحرز بين الولايات المتحدة وإيران نحو التوصل إلى اتفاق، وأضافت: "يجب على النظام الإيراني أن يوقف إجراءاته المزعزعة للاستقرار في المنطقة، سواء بشكل مباشر أو عبر قواته بالوكالة، فضلاً عن وقف هجماته المتكررة وغير المبررة على جيرانه".
وتابعت فون دير لاين قائلة: "إن إعادة فتح مضيق هرمز تكتسب أهمية بالغة، ونحن بحاجة إلى اتفاق يؤدي بالفعل إلى خفض حدة التوترات، ويعيد فتح مضيق هرمز، ويضمن حرية الملاحة الكاملة دون فرض أي رسوم أو قيود".