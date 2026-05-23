قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "نحن قريبون جدًا وبعيدون جدًا من التوصل إلى اتفاق". وأضاف: "لدينا تجربة مع التصريحات المتناقضة للطرف الأميركي، وقد غيّروا مواقفهم مرارًا".

وفيما يتعلق بزيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني، عاصم منير إلى طهران، قال إن باكستان تلعب دورًا مهمًا كوسيط، وإن هدف الزيارة كان مواصلة تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة.

وبشأن المفاوضات، قال بقائي إن "التركيز في هذه المرحلة ينصب على إنهاء الحرب، استنادًا إلى مقترح طهران المؤلف من 14 بندًا، والذي تم تبادله عدة مرات بين الأطراف، مع تبادل وجهات النظر حول بنوده المختلفة".